兆豐銀罰金小兒科 巴黎銀89億美元最恐怖
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕兆豐銀紐約分行涉違反反洗錢相關規定，上月遭紐約州金融服務署（NYDFS）重罰一．八億美元（約五十七億台幣），成為涉違反洗錢防制規定遭美國重罰最新例。近年來，涉違反美國洗錢相關法令的跨國大銀行包括摩根大通、匯豐等，其中又以法國巴黎銀行涉及和受經濟制裁的蘇丹等國客戶交易，二○一四年被罰八十九億美元，創最高紀錄。
美國財政部、聯準會等四個銀行監管部門，兩週前罕見以說明書和部落格文章澄清，對涉洗錢銀行的一連串執法並非「零容忍」，只有情節最嚴重、所涉層面廣泛及故意違法行為才會予以裁罰，而九十五％監管違規行為並未懲處。
這些美國金融監理機構意有所指表示，近年來對國際大銀行的違法處罰，主要針對故意逃避美國一定期間制裁規定，或資深管理層未能回應所警示跡象；例如，最近罰款則是和販毒集團資金流動有關。
在本次兆豐銀涉洗錢案的調查中，行政院月初曾指出銀行內部的六大疏失，就直指兆豐管理層自始就未積極協助紐約分行應對美國監理要求、未派員赴美督導及和美國主管機關溝通，甚至到今年二月NYDFS金檢報告出爐後仍未赴美溝通、及聘請律師和美方協商改善措施，導致無法在美方甚為在意的分行間（紐約分行和巴拿馬二分行）匯款往來情形提供完整說明。
近年來國際大銀行涉洗錢的類似案例包括，摩根大通（JP Morgan Chase）曾在二○一三年一月由於未通報被定罪的龐氏騙局主謀馬多夫相關可疑活動，違反美國「銀行保密法」而接到公開合意令，於二○一四年被重罰廿六億美元。
法國巴黎銀行也因為無視於美國經濟制裁禁令，於二○○二至一二年期間替蘇丹、伊朗等國客戶提供美元清算服務、刻意隱匿客戶姓名，違反美國洗錢防制法令，於二○一四年同意認罪，且以高達八十九億美元罰款和美國政府達成和解。
更早前，匯豐控股由於涉及協助伊朗及墨西哥、哥倫比亞毒梟洗錢，未能避免讓數億美元販毒所得資金流入美國金融系統，於二○一二年被美國政府裁罰十九億美元。
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