富創聯貸80億 繳息正常

2016-09-16

〔記者廖千瑩／台北報導〕富創建設當年輾轉買下D3土地，幸福人壽前董座鄧文聰遭疑是購地案背後藏鏡人，不過，這塊土地已向新光銀行辦理信託，起造人也變更為新光銀行。新光銀行主管說，這是信託架構下的正常移轉程序，除了土地信託給銀行外，起造人也是銀行，土地建物同一人，主要避免日後衍生糾紛。

授信綁信託 保障債權

新光銀行主管說，富創建設擬在D3土地蓋豪宅，新光銀行確實是主要貸款銀行，其他參貸業者還有四家，包括新壽、板信銀行、陽信銀行與大眾銀行；富創至今皆正常繳息，不過，因標的物滿大的，且借款八十億元是天文數字，所以才會透過授信綁信託方式進行。

新光銀行主管強調，為了確保債權，富創除拿D3土地向新光銀行辦理信託外，起造人也變更為新光銀行，這是因為建物完工申請所有權登記前，起造人就是建物的所有權人，且起造人設定為銀行，確保土地建物同一人，可避免衍生建商中途房子蓋不成等糾紛。

新光銀行說，D3一案起造人是銀行，豪宅如果蓋好後對外一戶一戶出售，將由起造人銀行直接切割給買受人，不必經過富創建設，這是因為富創其實是拿銀行的錢蓋房子。

新光銀行主管也說明，當初幸福人壽就是因為這塊D3土地才會開始一連串事端，後來富創建設輾轉接手後向新光銀行借錢並信託，目前繳息正常，依照土地融資二至二．五％的利率來看，一年利息要一．六億元，且其實從富創買到現在，土地也有增值，再者，最近並沒有聽說富創打算要賣。