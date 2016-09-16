COACH不滿假貨 退出阿里巴巴天貓商城
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕繼國際十多個產業團體投訴中國電商鉅子阿里巴巴集團打假不力後，美國精品業者COACH表示已經關閉阿里巴巴平台天貓商城的線上旗艦店，將繼續以本身品牌網站及結合中國騰訊旗下微信帳號提供網路購物；COACH用腳投票對阿里巴巴放任旗下網站仿冒品猖獗開出第一槍，施壓美國貿易代表署今年重新考慮將把阿里巴巴放入「惡名市場」的名單中。
投靠敵營 天貓稱照賣不誤
COACH發言人不願進一步解釋撤出阿里巴巴購物網站的原因，僅稱公司持續尋求整合資源，以創新方式、運用數位和社群平台，和消費者互動。阿里巴巴回應，消費者仍可透過其他商家在天貓網站購買COACH產品，「這是COACH調整本身營運策略的考量」。
有趣的是，COACH寧願選擇和阿里巴巴競爭對手合作，在騰訊旗下社群媒體微信APP上啟動媒體行銷和提供優惠券，來吸引中國買家，不過行動本身已隱約透露出對阿里巴巴平台充斥假貨的不滿。
馬雲曾說仿冒比真品更好
阿里巴巴創辦人馬雲六月間曾在投資人會議上大言不慚說，「很多仿冒商品其實比真品質量更好，價格更優惠」。COACH產品包括手提包、鞋子、配飾在內，原是在天貓網站最先推出官方店鋪的美國精品之一，於二○一一年底至隔年一月曾以臨時商店方式短暫上線，去年秋季該平台官方旗艦店開放，不料僅一年就收攤。
遭批真品僅三分之一 恐列惡名市場
美國貿易代表署正針對海外銷售假貨的「惡名市場」名單徵求社會意見之際，美國服裝鞋類協會本月初指出，阿里巴巴淘寶網依然充斥大量假貨、下架程序複雜麻煩，「沒有改善跡象」。國際保護工藝智慧產權製造商聯盟、法國皮革製品聯合會、瑞士鐘錶公會等團體日前致函阿里巴巴，指控其查假軟體無法偵測出山寨品影像，減少平台假貨的承諾仍未兌現，「信任不能被拖延所綁架」。
國際反仿冒聯盟（ＩＡＣＣ）五月已暫停阿里巴巴的會員身分，此前，該聯盟會員Tiffany（蒂芙尼）、Gucci（古馳）美國公司、Michael Kors等精品業者強力抨擊阿里巴巴淘寶僅三分之一的真品，且以退出ＩＡＣＣ來抗議阿里的會員資格。持有Gucci等品牌的法國開雲集團去年五月也因假貨問題，對阿里巴巴提告。
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標題：COACH不滿假貨 退出阿里巴巴天貓商城
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