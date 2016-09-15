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iPhone 7預購熱 鴻海、和碩大漲

2016-09-15

〔記者卓怡君／台北報導〕iPhone7傳出預購創下歷史佳績，激勵蘋果股價逆勢大漲，台灣蘋果概念股一吐悶氣，iPhone7兩大代工廠鴻海（2317）與和碩（4938）也再次上演代工股王爭霸賽，昨日和碩在外資買盤當靠山之下，大漲逾2%，以每股77.7元，小勝鴻海的77.4元。

三星發生電池爆炸事件，意外為iPhone7出貨助攻，根據美國電信商T-Mobile統計，開放預訂4天以來，iPhone7預購量為2年前iPhone6推出時的4倍之多，創下歷史新高紀錄，美國電信商Sprint也說，iPhone7及iPhone7 Plus的預購量是去年同期的4倍，激勵蘋果股價在美股大跌之際仍逆勢勁揚。

和碩8月尚未看到iPhone7明顯拉貨情況，和碩8月合併營收826.08億元，較上月增加0.22%，較去年同期成長9.02%，昨日和碩放量大漲，外資進場大買5046張，為近期罕見的加碼動作。

至於鴻海8月合併營收重返3000億元，達3126.97 億元，月增2.52%，年增6.75%，並創單月同期新高，接下來在iPhone7與iPhone7 Plus拉貨下，營運可望逐季增溫，但碰上外資大舉出脫權值股，昨日外資大賣鴻海逾1.5萬張，無畏外資大賣，鴻海仍奮力維持在平盤之上，以小漲0.2元、0.26%作收。

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