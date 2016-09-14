國際現場》俄羅斯爆發企業破產潮
2016-09-14
《新華社》報導，根據俄羅斯官方公布的數據，俄羅斯經濟持續衰退，使得今年第2季俄羅斯企業出現破產潮，嚴重情況可比擬2009國際金融危機時期。
俄羅斯宏觀經濟分析和短期預測中心週一發布的報告顯示，6月份俄國企業登記破產數量高達1147家，第2季共3166家企業破產，較前一季度增加8%。該中心主任薩柯尼科夫指出，目前俄羅斯每月約有1000家企業破產，意味著將迎來新一波企業破產高峰。薩柯尼科夫表示，這輪企業破產潮出現的主要原因是，俄羅斯經濟持續萎縮，「俄國的國內生產毛額（GDP）已連6季出現萎縮，持續性的衰退導致每個行業的破產企業數量都在上升」。
俄羅斯聯邦統計局數據顯示，2015年俄羅斯GDP年減3.7%，俄羅斯經濟衰退，主要因國際油價大幅下跌，以及西方對俄羅斯的制裁有關，整體而言，最容易破產的企業為年收不到4億盧布（約615萬美元）的小型企業，佔破產企業總數90%，同時，經營不到5年的年輕企業也往往難以撐過經濟衰退的危機。
（編譯王惠慧）
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