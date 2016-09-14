樂陞爽領8400萬補助 疑尹啟銘護航
許獲派任資策會董事後 補助不斷
〔記者黃佩君、曾韋禎、吳柏緯、張慧雯、陳梅英／台北報導〕樂陞的靠山到底有多硬？民進黨立委昨指控，前經濟部長尹啟銘在卸任前指派樂陞董事長許金龍擔任資策會董事，資策會隨後補助樂陞共五千八百萬元，許還邀尹擔任樂陞獨董。根據本報記者深入調查，補助單位是經濟部工業局、非資策會；更誇張的是，工業局補助樂陞的五個計畫中，竟有三個網路遊戲存續期間不到一年；且尹任經建會主委時、國發基金等共投資二千六百萬元的「蘑菇數位」，竟也發現樂陞身影，更讓外界質疑尹在其中扮演的角色。
工業局補助5案5800萬 3案都失利
民進黨立委陳亭妃昨指出，尹啟銘在二○○八年五月二十日到二○○九年九月十日間擔任經濟部長，尹在卸任前的二○○九年八月指派許金龍擔任資策會董事，任期從二○○九年八月到二○一五年七月底；許更於二○一五年七月邀尹擔任樂陞獨董，按每年領取四十三萬元來算，三年可領逾百萬元。
陳亭妃說，資策會在許擔任董事期間五度補助樂陞，總金額達五千八百萬元。陳其邁指控，這就是許金龍自己核給自己，已違背「利益衝突迴避法」；而尹啟銘在二○一五年七月獲邀擔任樂陞獨董，雖已過了三年的迴避期，但也是吃相難看，且這之間究竟有無圖利、對價關係？
轉投資蘑菇數位 也獲得2600萬挹注
深入比對樂陞歷年公開說明書發現，合計獲三千萬元補助的「星戰傭兵ONLINE」、「SWORD OF GOD」、「神威ONLINE」三款線上遊戲，前兩者存續不到一年，後一款遊戲遭疑根本沒實際營運。
工業局官員坦言，實際查核後，這三款遊戲營運時間不長，目前多未存續；「星戰傭兵ONLINE」在台港澳及歐美均有拿到授權，「SWORD OF GOD」授權在日營運，而「神威ONLINE」在上市前改名，並非未運作。但官員說，以線上遊戲生命週期平均約一年半來看，算是「符合業界生態」。
另樂陞轉投資、領取經濟部中小企業補助及國發基金投資共二千六百萬元的遊戲公司「蘑菇數位」，也被懷疑有問題。不願具名官員透露，蘑菇數位二○一二年起由國發基金投資兩次、共一千七百萬元，同年還獲中小企業補助九百萬元，當時正是尹啟銘初任經建會主委；隔年樂陞就通過投資蘑菇一五五○萬元，但去年初樂陞將蘑菇轉列待出售非流動資產，並認列損失；也就是政府與樂陞合當股東，卻血本無歸。
尹澄清與派任、補助無關 許不回應
對此，資策會強調，僅是執行工業局的決議，無法干涉計畫審查與結果，許任資策會董事「自己核定補助給自己的公司」並不正確。許金龍昨傍晚接受記者電話採訪時，低調表示「這件事情我們不回應！」
尹啟銘深夜對相關質疑回應，資策會是以許為遊戲產業振興會會長身分邀許任董事，非他找的；蘑菇數位是文化部用國發基金所做的投資，跟他任職經建會沒關係。尹也否認外傳許是其乾兒子，他鄭重澄清這輩子沒有乾兒子。
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