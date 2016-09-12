幫忙子女買房 怎樣最省稅？

2016-09-12

記者吳佳蓉／專題報導

天下父母心，不少父母有協助子女買房的打算，但怎樣做在稅上最划算？安永執業會計師楊建華表示，綜合來看，從子女年幼時即開始長期分年贈與是最理想方案。但若子女現已長大，在子女有一定經濟能力前提下，可採「附有負擔贈與」（送房但房貸由子女自付）方式省稅。

安永會計師事務所前陣子發布「不動產移轉子女常見稅務地雷」一文，會計師林志祥及經理吳仁芳彙整常見移轉方式並提出建議。父母幫子女買房的型態，可簡單分成「將現有房產過給子女」及「幫子女添購新房」兩種。

父母將現有房產過給子女時，常以買賣方式進行，以避開贈與稅，但此種作法仍有風險；舉例來說，若出售價格較市價偏低，或者沒有買賣時子女支付資金的證明，還是會被視為類似贈與行為補稅。

至於父母想幫子女買新房時，常是自己出資簽約買房，再登記在子女名下，或直接私下協助子女購屋；兩種方式都存在很高的補稅風險，國稅局查核時，會將前者直接視為贈與行為補稅，後者若無法證明子女財力足夠、確實為出資者，也將被視為由父母贈與而補稅。

若子女有收入 可採附有負擔贈與

楊建華建議，不論父母想過戶房子給子女或幫子女買新房，若要省下贈與稅，最理想方式就是分年贈與資金或房屋持份給子女，並留下資金流程紀錄。如果時間上來不及，可思考採「附有負擔贈與」，也就是送房同時約定房貸須由子女負擔，如此在計算贈與稅稅額時，可多扣除房貸金額，相對在稅上較划算。

不過，楊建華提醒，使用附有負擔贈與的前提是，子女財力至少要足夠負擔每月房貸，如果子女收入低或無收入但申報附有負擔贈與，仍會遭國稅局補稅。

另一方面，以贈與方式移轉房產給子女，規劃得宜當下確實可省稅，但相對也會降低子女未來賣房的持有成本，使獲利變高，墊高稅負；因此，若贈與子女的房產不是為了自住，或幾年內就有出售可能，記得重新通盤思考稅務規劃。