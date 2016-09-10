開放中客買基金 賴中強批偷渡服貿
〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院決定開放中國自然人來台買賣基金。「經濟民主連合」召集人賴中強昨批評，金管會辯稱此開放非ＱＤＩＩ（中國境內合格機構投資人），不涉及兩岸服貿協議內容，這根本是「白馬非馬」的詭辯；他質疑，林全內閣真的打算要「偷渡服貿」。
消失的投影片 開放比服貿大
他指出，九月二日行政院網站中廿四張投影片中，其中一張關於規劃開放架構的投影片，昨上網檢視時已消失。該投影片中的投資人項目，第一項指的是中國籍配偶及在台的中資投資事業，此類投資人可完全沒限額地買賣台灣基金；而依法入境但未取得居留證的中國自然人，則將以中客為大宗，在五億美元限額內；最後在中國的未入境投資人，則不得投資。
他表示，不管上述三類哪種人，若買賣外幣基金、債券，或投資的台灣股票不超過三成者不受限制，根本就是服貿協議附件中的「積極研議大陸合格境內個人投資者投資台灣資本市場」，原本只允許中國機構投資人投資，現在開放幅度與範圍還比服貿大。
賴中強批評，金管會副主委桂先農說此開放非所謂ＱＤＩＩ，不涉服貿內容，是典型「白馬非馬」詭辯，服貿原開放合格投資人限定投資額，這次沒限制當然是偷渡服貿，他們將針對林全偷渡服貿抗議，並要求兩岸協議監督條例聯席審查。
他也補充，透過基金持有股票，且許多部分沒金額上限，將造成中國投資人成為台灣基金公司最大投資人，恐對基金投資標的產生更大影響力，而政院說沒開放直接買賣股票，不影響表決權行使，但只要控制一檔基金影響股價，就能造成相當大的政治影響力。
賴中強表示，中國可用抽銀根方式，迫使奇美許文龍表達關於「反分裂國家法」的言論，未來難保以拉抬股價、打擊特定股票，施展政治影響力，例如上海、香港股市有更深連結後，造成更大風險連動，而中國量體大於台灣，當然對台影響大於台灣對中影響。
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