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〈台股青紅燈〉群聯的高招

2016-09-09

群聯（8299）繼日前拿下資本市場最佳創新獎之後，日前4天就火速完成7年的財報重編，又再度拿下「財報重編最速獎」，讓市場驚呼連連，其實從8月5日群聯被搜索之後，後面這家公司所做、所講的都是經過縝密的算計，我們不得不佩服群聯的高招。

首先是董事長潘健成被重金交保後，8月7日召開記者會，也不講公司是不是做假帳，只說「踩了紅線」，還扯同業也都這樣做；結果隔天股價跌停，市場臆測公司財報可能編不出來，結果8月9日群聯公告半年報會在11日公告，後來又搬出金主尹衍樑，結果股價3天就止跌。

其實群聯知道，如果重編財報，時間一定來不及，就先預告半年報會在11日公告，結果靠著財報附註揭露來了一段「8/5檢察官偵查與3家公司的交易一事，根據『偵查不公開』原則，對公司的影響『尚無法判斷』」，來唬弄投資人跟主管機關，使出「拖字訣」，因為若不如此，8月15日財報交不出來，得先暫停交易，6個月後還編不出來，就要下櫃。

接下來群聯不斷對外打預防針，說沒接到櫃買要求重編財報的通知，但這些都是煙幕彈，9月1日金管會正式行文要求群聯20天內重編財報，群聯靠著「財報附註揭露創新獎」，多爭取到1個月時間來重編財報。

群聯自行重編的財報從金管會行文到編出來，只花4天，但相信他們從8月5日開始就已經在做這個動作，而且這也只是群聯自己重編的財報，花4天就編出來，只是告訴市場，「我們的財報沒有這麼複雜，重編很快就可以編出來」，也再度護住股價，只是群聯自己重編的財報，到底有什麼「眉角」？主管機關能不能接受？我們明天再來談！（無尺碼）

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