負利率蔓延！投資歐洲公司債 還要倒貼錢

2016-09-08

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕《華爾街日報》報導，現在投資歐洲公司債券還要倒貼錢，包括德國知名消費品生產商漢高（Henkel）、法國製藥大廠賽諾菲（Sanofi），6日都各自以高於面額的價格發行零息債券，即投資人買債券的成本，還高於債券未來到期時可拿回來的錢；歐洲負利率已從公債市場蔓延到公司債市場，成為歐洲央行激進貨幣政策顛覆傳統融資的最新跡象。

報導指出，不少政府今年以來已經以負利率發行公債，但公司債需要購買的投資人承擔信用風險，以負利率發行仍相當少見，主因今夏歐洲央行債券收購計畫的範圍，從政府公債擴大至公司債，創造更多需求，因而拉低債券殖利率。

交易通知書顯示，漢高公司發行了2年期債券共5億歐元，賽諾菲集團則發行了2020年1月到期的債券共10億歐元，兩者發行殖利率都來到「負0.05%」，投資人若一直持有至債券到期，將會虧錢。

報導指出，近月來尋求收益的投資人推高歐洲公司債券價格，促使其殖利率重挫。交易平台Tradeweb數據顯示，至9月5日，歐元區投資級公司債在負殖利率區間交易的規模約7060億歐元，占整體市場逾30%。

PGIM固定收益基金歐洲公司債部門主管法利表示，投資人仍在試圖理解這種情況，「讓一家公司保管你的錢，不到兩、三年時間，這家公司還給你的錢還更少，看起來似乎匪夷所思。」

報導指出，以保證虧錢的價格買進債券，似乎違背常理，但大量政府債券都在負殖利率區間進一步下跌、而持有現金也需要成本，使得投資人選擇有限，一些人或許押注央行購債計畫將推高債券價格，讓他們在到期前就賣出債券而獲利；其他人或被要求購買特定類型債券，不得不買。