| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
iPhone 7 背面有秘密！這個細節你看到了嗎？ 9/16開賣！iPhone7台灣售價24,500 元起跳！ 不起眼的也很厲害？Apple 發表會有 7 大亮點！ 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 財經

負利率蔓延！投資歐洲公司債 還要倒貼錢

2016-09-08

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕《華爾街日報》報導，現在投資歐洲公司債券還要倒貼錢，包括德國知名消費品生產商漢高（Henkel）、法國製藥大廠賽諾菲（Sanofi），6日都各自以高於面額的價格發行零息債券，即投資人買債券的成本，還高於債券未來到期時可拿回來的錢；歐洲負利率已從公債市場蔓延到公司債市場，成為歐洲央行激進貨幣政策顛覆傳統融資的最新跡象。

報導指出，不少政府今年以來已經以負利率發行公債，但公司債需要購買的投資人承擔信用風險，以負利率發行仍相當少見，主因今夏歐洲央行債券收購計畫的範圍，從政府公債擴大至公司債，創造更多需求，因而拉低債券殖利率。

交易通知書顯示，漢高公司發行了2年期債券共5億歐元，賽諾菲集團則發行了2020年1月到期的債券共10億歐元，兩者發行殖利率都來到「負0.05%」，投資人若一直持有至債券到期，將會虧錢。

報導指出，近月來尋求收益的投資人推高歐洲公司債券價格，促使其殖利率重挫。交易平台Tradeweb數據顯示，至9月5日，歐元區投資級公司債在負殖利率區間交易的規模約7060億歐元，占整體市場逾30%。

PGIM固定收益基金歐洲公司債部門主管法利表示，投資人仍在試圖理解這種情況，「讓一家公司保管你的錢，不到兩、三年時間，這家公司還給你的錢還更少，看起來似乎匪夷所思。」

報導指出，以保證虧錢的價格買進債券，似乎違背常理，但大量政府債券都在負殖利率區間進一步下跌、而持有現金也需要成本，使得投資人選擇有限，一些人或許押注央行購債計畫將推高債券價格，讓他們在到期前就賣出債券而獲利；其他人或被要求購買特定類型債券，不得不買。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 倒貼 歐洲公司債 負利率
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：負利率蔓延！投資歐洲公司債 還要倒貼錢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.