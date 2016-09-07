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低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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《台股青紅燈》台灣最醜的風景也是人

2016-09-07

「台灣最美麗的風景是人」，這句話原本是經濟發展不如人，薪資倒退之下，台灣人的自我解嘲；但是，看到十幾萬人上街反對年金改革，寧可坐視國家破產，只領22K的下一代背負沉重債務，也不願稍微減少一點已經夠肥的收入，真的令人感嘆：台灣最醜陋的風景也是人。

有這麼醜陋的人，才會發生樂陞、兆豐等弊案，吃相難看，違法亂紀，害慘了一些無辜的散戶。有這麼醜陋的官場，才會無法防範在先，有效監理市場運作，讓散戶一再受騙上當，最後卻求償無門。

其實很多內線交易、假交易、假併購案，主管單位若有嚴密監控，必定可以發現蛛絲馬跡，例如某檔股票宣布重大利空的前幾天融券突然大量增加，或是宣布併購而溢價很多時，不但交易爆大量，且融資劇增。

坦白說，遇到這種不尋常的跡象，一般人簡單推論都可以發現其中的蹊蹺，何以專業的監理機關與官員竟然視而不見？都要等到東窗事發，無法掩蓋時，才急急如律令善後，擦屁股？並且展現一副為小散戶伸張正義、保障權益的凜然狀。

台灣人要真正認清事實，不要再自我陶醉了。台灣人有美德，也有缺德，制度有優點也有缺點，好好改正不足的地方，實事求是，才會帶來真正的進步。

（多哥）

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