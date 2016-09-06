樂陞案有鬼？ 百尺竿頭疑紙上公司
〔記者謝君臨、溫于德、錢利忠／台北報導〕曾被稱為台灣遊戲業史上最大金額（約四十八．六億元）入股案的日商百尺竿頭收購樂陞變成一場鬧劇，更可能是個騙局？根據檢調調查，百尺竿頭日籍負責人樫埜由昭（KASHINO YOSHIAKI）今年六月間就已離台，而位於新北市板橋區的百尺竿頭公司，也如同紙上公司一般。
負責人樫埜由昭 六月十六日早離台
高等法院檢察署「反股市禿鷹小組」昨首次召開會議，就日商「百尺竿頭數位娛樂」公司併購樂陞公司案破局，成為台灣證券史上首次公開收購成功卻付不出錢一事，討論是否有禿鷹集團撈錢。「反股市禿鷹小組」認為，股價波動大，將調查有無不法。
偵辦此案的台北地檢署檢肅黑金專組「愛組」，隨即於昨天下午與新北市調查處調查官開會，近期就會傳喚相關人說明。
據了解，自上週五金管會告發百尺竿頭負責人樫埜由昭涉違《證券交易法》等罪後，北檢已完成分案，並將樫埜由昭列為他字案被告；經檢調調閱樫埜由昭入出境資料，發現他早在今年六月間就已離台，而位於新北市板橋區的百尺竿頭公司，也如同紙上公司一般。
宣布收購前一天 台資公司變外資
根據百尺竿頭登記資料，該公司原為台灣公司，負責人叫黃文鴻，到了今年五月三十日，登記負責人改為日本人樫埜由昭，但樫埜由昭六月十六日已離境。檢調懷疑，樫埜由昭可能是人頭，該公司疑為「紙上公司」，將向櫃買中心調閱相關資料，進一步釐清案情。
百尺竿頭今年五月三十一日宣布以每股一二八元、溢價約二十一％，公開收購樂陞二十五．七一％股權；但今年七月起，樂陞股價開始波動，七月二十五日融券甚至暴增二七九八張。百尺竿頭最後在八月三十日以「市場各種謠言與投機行為等而導致其股價波動與後期的大幅下跌」為由，無法完成收購案交割，形同落跑。
金管會當時就直指，這是「惡意未履行交割」；櫃買中心及證期局也指出，百尺竿頭在台登記公司資本額僅五千萬元，如何能以四十八．六億元收購樂陞股權？以及市場質疑樂陞在公開收購案的角色為何？相關疑點都會一併清查。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 指揮官被殺了... 伊斯蘭國禁女性穿罩袍
- 男大生擺999顆柚子告白被拒 路人2分鐘搶光
- 亞洲挑戰盃》肩負後場重擔 蔣淯安練球也練腦
- 練專注力 全班捨椅子改坐健身球
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet distances itself from minister’s remarks
- 倫敦大火350週年紀念
- 提供事證追黨產 最高獎金一億
- 《健康充電站》母乳哺餵衛教講座
- 林若亞奉子成婚? 經紀人藉酒急撇
- 提案廢蒙藏委員會 達賴喇嘛正面表示肯定
- 惡煞當街械鬥擄人關後車廂 竹山警鎖定嫌犯追查
- 進軍立法會 得票王朱凱迪力倡民主自決
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉星星們上街頭，爽！
- 中客減少 政院鼓勵國旅緩衝
- 瑞典水晶大廠百年不衰 詩意與工藝雙呈
- 羽協副理事長︰表達意見 個人自由
- 立榮航空 推首架酷企鵝班機
- 志光函授個資外洩 28學員被詐500萬
- 10處社宅5處統包 議員憂易生弊端
- 醉男飛車撞2騎士 幸無大礙
- 東縣15地點立公告 禁餵流浪犬貓
- 進軍立法會 最年輕羅冠聰出身學運戰將
- Note7連環爆 專家建議速換代用機
- 視障生遇正義魔人 羞辱逼讓座／「果然看得到，眼睛亮得跟什麼一樣」
- 單車男童騎快車道 2車夾擊險撞死
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Pensions must provide living expenses: SDP
- 吳俊宏轉型唱電音 目標「男版謝金燕」
- 伍思凱操刀音樂研習營 揪學員飆嗓
- 拯救浮士德 巡迴國中戲說反毒
- 《女友要分手》渣男恐嚇 拿愛愛影片 上網賣賣
- 盛竹如假牙泡水杯 被沈玉琳丟垃圾桶
- 世展會幫一把 弱勢學子走向自立
- 〈愛情應援團〉初戀 也可能不美麗
- 許厝學童回本校 校方鋪紅毯歡迎
- 田弘茂︰兩岸關係目前是最壞時刻 盼恢復互動
- 上班一族9月徵文─職業婦女甘苦談
- 新任海基會董事長╱田弘茂︰我是台灣派 關心台灣利益
- 自由廣場》何不派吳澧培搞定兆豐銀？
- 「齊莫男爵」有種 約會艾瑪華森4小時
- 幼兒誤吞磁鐵球 腸子險壞死
標題：樂陞案有鬼？ 百尺竿頭疑紙上公司
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email