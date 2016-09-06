樂陞案有鬼？ 百尺竿頭疑紙上公司

2016-09-06

〔記者謝君臨、溫于德、錢利忠／台北報導〕曾被稱為台灣遊戲業史上最大金額（約四十八．六億元）入股案的日商百尺竿頭收購樂陞變成一場鬧劇，更可能是個騙局？根據檢調調查，百尺竿頭日籍負責人樫埜由昭（KASHINO YOSHIAKI）今年六月間就已離台，而位於新北市板橋區的百尺竿頭公司，也如同紙上公司一般。

負責人樫埜由昭 六月十六日早離台

高等法院檢察署「反股市禿鷹小組」昨首次召開會議，就日商「百尺竿頭數位娛樂」公司併購樂陞公司案破局，成為台灣證券史上首次公開收購成功卻付不出錢一事，討論是否有禿鷹集團撈錢。「反股市禿鷹小組」認為，股價波動大，將調查有無不法。

偵辦此案的台北地檢署檢肅黑金專組「愛組」，隨即於昨天下午與新北市調查處調查官開會，近期就會傳喚相關人說明。

據了解，自上週五金管會告發百尺竿頭負責人樫埜由昭涉違《證券交易法》等罪後，北檢已完成分案，並將樫埜由昭列為他字案被告；經檢調調閱樫埜由昭入出境資料，發現他早在今年六月間就已離台，而位於新北市板橋區的百尺竿頭公司，也如同紙上公司一般。

宣布收購前一天 台資公司變外資

根據百尺竿頭登記資料，該公司原為台灣公司，負責人叫黃文鴻，到了今年五月三十日，登記負責人改為日本人樫埜由昭，但樫埜由昭六月十六日已離境。檢調懷疑，樫埜由昭可能是人頭，該公司疑為「紙上公司」，將向櫃買中心調閱相關資料，進一步釐清案情。

百尺竿頭今年五月三十一日宣布以每股一二八元、溢價約二十一％，公開收購樂陞二十五．七一％股權；但今年七月起，樂陞股價開始波動，七月二十五日融券甚至暴增二七九八張。百尺竿頭最後在八月三十日以「市場各種謠言與投機行為等而導致其股價波動與後期的大幅下跌」為由，無法完成收購案交割，形同落跑。

金管會當時就直指，這是「惡意未履行交割」；櫃買中心及證期局也指出，百尺竿頭在台登記公司資本額僅五千萬元，如何能以四十八．六億元收購樂陞股權？以及市場質疑樂陞在公開收購案的角色為何？相關疑點都會一併清查。