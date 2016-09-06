| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低壓帶籠罩水氣多 南部4縣市大雨特報！
 首頁 > 財經

南山、新光、三商RBC不到250%

2016-09-06

〔記者廖千瑩／台北報導〕根據壽險公司最新公告資料，受到新台幣升值等匯率因素影響，截至6月底，不少壽險公司資本適足率（RBC）都比去年底下降，其中更有3家大型壽險公司資本適足率不到250%，分別為南山人壽、新光人壽及三商美邦人壽。

資本適足率常被拿來做為衡量壽險公司財務的指標之一，金管會也要求壽險公司，必須定期揭露資訊，根據規定，低於200%即未達法定的資本適足率，目前除朝陽人壽外，壽險公司資本適足率均合格，但若要嚴格檢視是否達到250%資本充裕的標準，則有4家未達250%，其中包括南山、新光及三商美邦人壽。

以南山人壽為例，去年底南山人壽的RBC為239%，為了拉升資本適足率，南山人壽上半年才完成250億元無到期日次順位公司債募資，結果增資效果不巧被台幣升值等匯率因素影響，抵掉增資的效果，南山今年6月底資本適足率為237%，還比去年底低。

若檢視前幾大壽險公司6月底資本適足率，中壽高於300%，國壽、富邦人壽及台灣人壽介於250%~300%之間，至於新光人壽，去年底RBC有268%，今年6月底也低於250%，三商美邦人壽則是去年底及今年6月底RBC都不到250%。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： RBC
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：南山、新光、三商RBC不到250%


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.