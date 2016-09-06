南山、新光、三商RBC不到250%

2016-09-06

〔記者廖千瑩／台北報導〕根據壽險公司最新公告資料，受到新台幣升值等匯率因素影響，截至6月底，不少壽險公司資本適足率（RBC）都比去年底下降，其中更有3家大型壽險公司資本適足率不到250%，分別為南山人壽、新光人壽及三商美邦人壽。

資本適足率常被拿來做為衡量壽險公司財務的指標之一，金管會也要求壽險公司，必須定期揭露資訊，根據規定，低於200%即未達法定的資本適足率，目前除朝陽人壽外，壽險公司資本適足率均合格，但若要嚴格檢視是否達到250%資本充裕的標準，則有4家未達250%，其中包括南山、新光及三商美邦人壽。

以南山人壽為例，去年底南山人壽的RBC為239%，為了拉升資本適足率，南山人壽上半年才完成250億元無到期日次順位公司債募資，結果增資效果不巧被台幣升值等匯率因素影響，抵掉增資的效果，南山今年6月底資本適足率為237%，還比去年底低。

若檢視前幾大壽險公司6月底資本適足率，中壽高於300%，國壽、富邦人壽及台灣人壽介於250%~300%之間，至於新光人壽，去年底RBC有268%，今年6月底也低於250%，三商美邦人壽則是去年底及今年6月底RBC都不到250%。