2016-09-05

〔記者王孟倫／台北報導〕針對百尺竿頭公司收購樂陞股票違約案，金管會昨表示，將於本月9日邀集業者及學者專家研議修正公開收購，以強化投資人權益保障，包括公開收購須預繳保證金，要求財顧或受委任機構，就收購方及其資金來源審查等，進行通盤檢討修正。

金管會表示，對百尺竿頭數位娛樂公司公開收購上櫃公司樂陞科技惡意未履行交割行為，其日籍負責人涉有證券詐欺罪嫌，已於9月2日移送台北地檢署偵辦；另外，金管會也督導「投資人保護中心」啟動受理應賣投資人民事求償機制，自9月1日起投資人可先於該中心網頁填寫相關申訴資料。