| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

〈國際現場〉Google在加州啟動共乘服務

2016-09-01

《華爾街日報》報導，Google先前在其加州總部附近啟動共乘服務試點計畫後，秋季即將在舊金山地區推出使用Waze APP（應用程式）的共乘服務，正式挑戰Uber及其他叫車服務的競爭對手。知情人士指出，Google今年秋季將向整個舊金山地區的Waze用戶開放這項計畫，幫助通勤人士以較低價格共乘，Waze則根據其他駕駛的資訊，提供即時駕駛導航。

報導指出，Google切入目前競爭激烈的叫車市場，透過Waze連接順路的乘客，以低價共乘，不同於Uber及舊金山地區的競爭對手Lyft公司主要業務為計程車般叫車服務；目前Waze試點收費為每英里0.54美元，低於Uber和Lyft。Google於2013年收購Waze公司，沒有其他抽成費用；Google也從2013年投資Uber約2.58億美元的盟友，近期在部分領域轉為敵手。（編譯楊芙宜）

廣告
  • Google在加州啟動共乘服務。（美聯社）

    Google在加州啟動共乘服務。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Google 共乘服務 國際現場
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：〈國際現場〉Google在加州啟動共乘服務


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.