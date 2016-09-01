〈國際現場〉Google在加州啟動共乘服務

2016-09-01

《華爾街日報》報導，Google先前在其加州總部附近啟動共乘服務試點計畫後，秋季即將在舊金山地區推出使用Waze APP（應用程式）的共乘服務，正式挑戰Uber及其他叫車服務的競爭對手。知情人士指出，Google今年秋季將向整個舊金山地區的Waze用戶開放這項計畫，幫助通勤人士以較低價格共乘，Waze則根據其他駕駛的資訊，提供即時駕駛導航。

報導指出，Google切入目前競爭激烈的叫車市場，透過Waze連接順路的乘客，以低價共乘，不同於Uber及舊金山地區的競爭對手Lyft公司主要業務為計程車般叫車服務；目前Waze試點收費為每英里0.54美元，低於Uber和Lyft。Google於2013年收購Waze公司，沒有其他抽成費用；Google也從2013年投資Uber約2.58億美元的盟友，近期在部分領域轉為敵手。（編譯楊芙宜）