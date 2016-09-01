歐盟裁罰蘋果 美抗議稅基流失
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕歐盟裁罰蘋果公司（Apple）鉅額補稅案在美國掀起強烈反彈。美國華府由於稅收及稅基可能流失，對歐盟大表不滿，並出現要求稅改聲浪；美國大企業執行長組成的商業圓桌會議（Business Roundtable）則抗議歐盟，稱這是一次對合法繳稅企業和主權政府的「攻擊行動」。分析師警告，蘋果一旦上訴失敗，稅款加計可觀利息後恐超過200億美元。
愛爾蘭正大聯合會計師事務所（Grant Thornton）稅務專家依照歐盟裁決內容估計，利息估計約60億歐元。歐盟執委會前日裁示，蘋果25年來享有愛爾蘭非法補貼的優惠稅負待遇，必須補繳天價稅款130億歐元。
這意味一旦蘋果向歐洲法院提起的上訴失敗，則須補繳稅款和利息合計高達190億歐元，約合211.9億美元，相當於10分之1愛爾蘭經濟規模（GDP）。
美國資深民主黨聯邦參議員舒默表示，歐盟執委會針對美國企業和稅基趁機「搶方便財」，歐盟強迫成員國對美企回溯性課稅，不公平地削弱美國在歐洲的經濟競爭力，且搶走應回到美國投資的稅收。另位參議員同僚李文表示，布魯塞爾當局「 吃了美國稅收的豆腐」，美國國稅局（IRS）課不到稅，造成歐洲試圖填補此課稅真空。
美國希望保護本身對企業海外收入的課稅權，這次歐盟監管機構裁罰蘋果鉅額補稅，已變成對美國稅收和企業回流本土投資的威脅，由於若美企海外支出增加，將可獲得減稅優惠、使華府未來能課到的稅減少。
皮特森國際經濟研究所資深貿易專家哈夫伯表示，美國和歐盟似乎陷入了針鋒相對向對方企業處以罰款的危險模式，例如近期福斯汽車以150億美元和美國政府達成和解、此前美國政府也裁罰法國巴黎銀行和興業銀行。
智庫德國經濟研究所長法拉茲謝說，政壇間互揭瘡疤，反映全球企業利用各國爭取投資的競賽，減弱各國打擊逃稅的合作，「企業利用一個政府，打另一個政府。」
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標題：歐盟裁罰蘋果 美抗議稅基流失
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