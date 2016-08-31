巴菲特加碼石油公司 原油供給減少 長期看好
〔編譯王惠慧／綜合報導〕《巴倫週刊》報導，股神巴菲特對石油公司菲利普66（Phillips 66）熱愛不減，今年以來巴菲特旗下波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）及其他子公司共砸下13.9億美元買進該公司1800萬股，總計對菲利普66公司的持股比率為15.2%，共7948萬股。
相較於去年底持股比率為11.8%，以平均每股78.67美元價格買進，今年平均購入價格為每股77.23美元，總計已花了43.57億美元買進菲利普66公司5540萬股（不包含旗下子公司養老基金所持有的610萬股）。
石油價格跌落，原油公司縮減探勘預算，根據能源顧問機構伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）統計，2015年挖掘到的原油供應量僅27億桶，約是1960年的10分之1，引發未來石油將供不應求的擔憂。
去年度新的原油供應量僅27億桶，為1947年以來最低紀錄，而今年到上月底為止，傳統石油供應量也只有7.36億桶。根據該機構數據，今年探勘花費佔總石油產業支出僅13%，一般來說約佔18%，表示即使市場疲弱將成本拉低，探勘活動仍明顯變少。
伍德麥肯茲副總裁萊瑟姆（Andrew Latham）表示，全球探勘支出，包含耐震研究到實際挖掘，已從2014年1000億美元，減至今年的400億美元，他表示，這樣的支出金額可能要持續到2018年末，都不會有變動。
美國能源資訊署（EIA）曾預測，到了2026年，全球的原油需求量將從現今的0.948億桶，增加至1.053億桶。彭博報導，即使美國頁岩油供給暴漲，可能補足差額，若石油價格持續被控制在每桶50美元以下，原油供應的成長將受到抑制。
俄羅斯與OPEC為了保有市場分額，無論油價如何低迷，仍加足馬力生產原油，使得全球庫存量處於高位。
顧問公司Rystad Energy資深專案經理Nils-Henrik Bjurstroem提醒，連續多年的低開採，影響並不會馬上顯現，他預估要到2025年後才會有感。他表示，傳統石油的探勘已來到最低點，「勢必會對原油和天然氣供給造成巨大影響，尤其是原油」。
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