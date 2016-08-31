花旗寰旅卡 可結合LINE功能
2016-08-31
〔記者李靚慧／台北報導〕未來使用手機通訊軟體「LINE」，也可以申辦信用卡，花旗銀行近來統整網銀服務發現，民眾撥打電話客服，其中7成的需求，可以與「LINE」結合，因此，下月將正式開立「LINE」官方帳號，不但可用「LINE」查詢各類服務，既有信用卡戶，還可在LINE上申辦第二卡。
花旗（台灣）銀行消費金融事業群負責人李芸指出，該行自9月起多項服務上線，包含寰旅世界卡正式推出、信用卡里程優惠、LINE官方帳號及推出LINE線上辦卡等服務，為了搶得先機，提供「百萬哩程抽獎」，未來只要在花旗9月LINE官方帳戶上線後，綁定花旗帳戶，就有機會抽中飛行哩程數。
花旗銀行在今年7月，鎖定該行「寰旅世界卡」推出預約申辦機制，不但3000個名額在開放預購的首日10小時內被搶購一空，還引爆國內發卡銀行的航空卡大戰，包括國泰世華銀行、中國信託、匯豐等各大發卡銀行，都陸續推出航空聯名卡相關產品。
訴求刷卡消費累積哩程沒有時間限制、無須登錄、20元累積1哩等特色的花旗「寰旅世界卡」，預計9月1日正式上市，因為預約者眾，花旗銀行也思考更方便的申辦流程。
根據花旗銀行的統計，花旗電話理財中心最常接到的詢問電話，前10名分別為「查詢帳單明細」、「查詢繳款方式」、「查詢信用額度、可用額度」、「機場接送」、「機場停車」、「紅利點數查詢」、「信用卡權益」及「消費帳單分期」等，未來這些問題都可由LINE的官方帳號統整提供服務。
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