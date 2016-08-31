陳錦稷請辭富邦金獨董 轉任台灣金獨董
2016-08-31
〔記者廖千瑩／台北報導〕富邦金昨公告，陳錦稷請辭獨立董事一職。陳錦稷原本任期從2014年6月6日至2017年6月5日才屆滿，不過昨以個人因素向富邦金請辭，除了金控外，連同富邦人壽、富邦產險獨董也一併請辭，並將出任台灣金獨立董事。
財政部昨發新聞稿指出，即將接任台灣金控董事長的呂桔誠、總經理詹庭禎將於今天走馬上任，台灣金3位新任獨立董事為陳妙玲、邱俊榮及陳錦稷。
陳錦稷上週才在富邦金董事會開炮，指負責旅館業務的富邦建設，是富邦蔡家的私人公司，但土地卻來自富邦人壽，資產來自大眾與保戶的資金，「擺明吃豆腐」，強調若要拿人壽土地蓋旅館，應照程序標租。
陳錦稷為前雲林縣財政處長、民進黨智庫新境界智庫財經產業中心主任，昨天富邦金公告他以個人因素請辭，已收到陳錦稷的請辭信。
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