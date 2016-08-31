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林孝信回鍋接任國產董事長

2016-08-31

〔記者陳永吉／台北報導〕國產（2504）昨天晚上公告更換董事長，原本集團總裁林孝信的大兒子林明昇辭去董事長一職，由林孝信回鍋接任，至於為何更換，國產方面並無明確說法。

不過據了解，目前林明昇同時兼任復興航空（6702）董事長，在考量復興航空目前旗下威航近期將停業一年，且後續有勞資協商需處理，因此集團決定讓林明昇專心處理復航事務。

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