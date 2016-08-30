破除低薪 立委促企業公開薪資
2016-08-30
資方：強制公開 加深勞資對立
〔記者呂伊萱、吳柏緯／台北報導〕台灣低薪情形嚴重，造成人才外流，國民黨立委曾銘宗昨表示，希望透過上市櫃公司薪資水準及調薪資訊的揭露，讓社會知道是哪些企業低薪，進而創造良性循環。工商協進會副秘書長邱一徹認為，若強制公開企業薪資水準，只會使勞資對立情況更嚴重，還會衍生惡性挖角問題；對於薪資透明化，青年勞動九五聯盟理事胡孟瑀表示樂觀其成，但台灣勞工陣線秘書長孫友聯指出，此舉僅能規範上市櫃公司，距離真正的透明化恐還有一段距離。
曾銘宗說，根據統計，去年受僱者月薪不到三萬元者佔三十八％，月薪不到四萬元者佔六十八％，台灣低薪情況非常嚴重。邱一徹表示，社會氛圍把低薪現象歸責於企業並不公平，造成低薪的原因很多，薪資停滯也不是台灣特有現象，若立法強制公開薪資水準，只會加深社會對立、勞資對立，並衍生惡性挖角的情形。常在國際法律事務所律師孫小萍也說，立法強制公開薪資，不僅造成企業間惡意挖角，也有洩漏個資的問題，更等同以行政手段干涉企業營運。
勞團：薪資透明 有助勞工選擇
胡孟瑀認為，薪資透明有助於活絡勞動市場，勞工可以在資訊充足的情形下做出選擇，而企業也能因此找到適合的人才。孫友聯指出，由證交所公布企業薪資數據，的確是較為可行的方式；不過他也表示，證交所僅有上市櫃公司的資料，並沒有中小企業的資料，因此距離真正的透明化，恐還有一段距離。
證交所組長陳長惠說，目前證交所已編制「台灣高薪一○○指數」供各界參考；金管會證期局副局長張振山說，目前自願揭露調薪資訊的企業並不多，建議提供誘因、以市場機制鼓勵，可能比較會有良性效果。
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