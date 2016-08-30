和泰結合網家 線上大賣中古車

2016-08-30

〔記者楊雅民／台北報導〕佈局中古車市場，和泰汽車（2207）旗下「@bc好車網」宣布與網家（8044）Pchome和Mobile01合作，喊出多站曝光，將帶動該平台中古車年成交金額挑戰逾140億元的目標。

和泰汽車TOYOTA本部部長劉傳宏表示，有高達約93%的消費者會透過網路查詢購車資訊，「@bc好車網」至今除了賓士，已與16家原廠中古車合作，每月刊登上架販售的中古車台數達1.5萬輛，已成為刊登數最多的中古車交易平台，上架的中古車成交率約14%，每輛平均成交價約落在30~50萬元間，帶動該平台每個月成交金額達12億元。

和泰汽車中古車通路室長孫建崴表示，受到政府汰舊換新貨物稅減免政策影響，部份車主選擇將舊車報廢，影響中古車市場的供給量，1~7月全台中古車交易量僅33.7萬輛，較去年同期下滑約1成。另外，受到2008~2009年間全球金融風暴影響，當年度新車掛牌數僅22.9萬~29.4萬輛，車齡落在5~10年中古車供給量下降，預期今年全台中古車交易量恐將萎縮至57萬輛的20年來新低。