綠能發電 太陽能、風力仍為主力
2016-08-28
〔記者黃佩君／台北報導〕包括「黑潮」等海洋能源（Marine energy）可成為台灣未來潛力綠能領域，對此，能源局官員表示，目前科技部及台電都有對相關研究計畫，但目前海洋能尚未成熟，因此並未列入未來電力規劃；能源局強調，新政府規劃二○二五年再生能源供電要達到目標廿％，太陽能及風力發電仍是主力。
能源局表示，以二○一五年為例，目前再生能源發電約佔總發電量二％，其中生質能發電約佔一．四％，太陽光與風力發電約佔○．三％。
2025年達總發電量20％
而為逐步達成非核家園目標，目前經濟部整體再生能源發展是設定以二○二五年達總發電量廿％，由於離岸風力發電及太陽能技術都是目前較成熟、可商轉項目，未來再生能源仍是以此兩項目為主力，地熱及陸域風力為輔助。
能源局指出，台電目前已擬定十五年再生能源投資計畫，預計投入四千億元，二○二五年裝置容量可達二二○萬瓩、二○三○年可達三五○萬瓩（其中包含一八○萬瓩離岸風力、一百萬瓩太陽光電及陸域風力、地熱共七十萬瓩）。
包含未來民間發電的二○二五年整體綠能目標，太陽光電兩千萬瓩、離岸風力至少三百萬瓩、水力二一五萬瓩、生質能八十萬瓩，以及廿萬瓩地熱，整體預計達二七○○萬瓩。
官員表示，目前未將海洋能發電列入再生能源規劃考量，的確是因為技術還不成熟，但再生能源產業技術進步相當快速，包括太陽能及風電機組近數年來發電效能都有長足進步；能源局及台電每年都匯集動態調整發電規劃，若數年後國際海洋能技術逐漸成熟穩定，也許未來就可將海洋能列入規劃當中，實現台灣「潮流變電流」潛力。
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