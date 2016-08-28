發電測試順利 陳陽益樂觀成效
2016-08-28
〔記者洪定宏／高雄報導〕為何中山大學教授陳陽益敢樂觀預估二○二○年黑潮發電能達到一GW（十億瓦）。陳陽益強調，因為實際施工、錨碇、機件品質、深海工程都很順利，發電效果也達到預期目標，所以敢樂觀預估。
不過，陳陽益提醒，明年起測試海域計畫北移到中科院火砲試射的九鵬危險區域，將使用約卅平方公里的面積，二○二○年的電廠開發，也是在九鵬海域，範圍更大，希望政府能儘速協調。
陳陽益指出，原本測試場址選擇台東縣外海，但因東部海域長期環境背景調查資料不足，且遭反對，所以改在屏東縣外海，所幸獲得屏東縣長潘孟安鼎力支持，才能先在小琉球海域進行船拖測試，最後在鵝鑾鼻海域測試成功。
陳陽益表示，研究團隊將持續改善發電機組系統，逐步研擬出適合台灣海域環境的洋流發電機，並克服海流發電嚴苛的操作環境。
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