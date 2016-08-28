潮流變電流 黑潮總能量1000億瓦
2016-08-28
〔記者洪定宏／高雄報導〕人類科技早知因地球自轉產生的洋流，具有極大的動能，黑潮從菲律賓往北經台灣東部海域到日本，與墨西哥灣流同等級，為世界兩大洋流，所以海洋科技研究者絕對不能忽視黑潮；但長年來，僅止於書面論文報告，未實際到海域進行測量，中山大學教授陳陽益及其團隊踏出成功的第一步。
主流靠近台灣 估可取500億瓦
黑潮的動能到底有多強？根據陳陽益提供資料指出，中研院院士徐遐生曾估計，黑潮總能量約一百GW（一千億瓦），台灣可取得五十GW（五百億瓦）。日本科學技術廳資源調查會於一九七九年的調查報告顯示，黑潮年平均功率約十九GW（一百九十億瓦）。
台大教授陳發林以流速超過每秒一公尺的能量計算，黑潮在台灣海域不同斷面的平均總發電量為五．五GW（五十五億瓦），且夏季約有十GW（一百億瓦），冬季為四GW（四十億瓦）。
陳陽益指出，雖然墨西哥灣流很強，美國早已著手研究，但因主流距離海岸太遠，遲遲未進行實際海域測量。日本雖於去年啟動海流發電系統示範研究，但必須等到二○二○年才會進行單元機實海域測試。
陳陽益強調，黑潮主流距離台灣海岸僅廿多公里，適合搭設電纜線，且評估成功機率大，所以決定嘗試實際海域測量，獲得科技部、萬機公司、成功大學水工試驗所、國研院海研中心、中山大學海洋科技研究中心支持，且所有研發技術與施工（慶富造船公司及成大水工所）都是「台灣製」，終於測試成功。
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