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樂天集團副會長 涉賄傳喚前自縊

2016-08-27

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕南韓第五大財閥樂天集團（Lotte Group）副會長李仁源週五清晨在接受檢方傳喚前，被發現在首爾近郊京畿道楊平郡林蔭步道旁大樹上吊自殺，附近的座車上留有長達四頁遺書，李遺書中強調對樂天忠誠、樂天不存在小金庫問題。

4頁遺書 否認設行賄基金

李仁源（六十九歲）為樂天集團第二把交椅，他和前天被檢方傳喚的政策本部營運室長黃珏圭被視為會長辛東彬的左右手，是樂天創辦人辛格浩家族外最高階行政主管。

樂天官方聲明指出，李仁源一生奉獻給樂天、致力為集團打穩基礎，對他的死訊感到難以置信；李負責督導集團整體管理和核心業務，能「精確掌握」辛格浩和辛東彬父子想法、扮演不同事業溝通橋樑。

李仁源涉及瀆職和貪污，正被南韓檢方刑事調查，原定昨上午九點半接受首爾檢察官傳喚，不料清晨約七點十分警方就接獲京畿道楊平郡居民報案，指步行街林蔭樹下發現年約六十幾歲的一名男性屍體。警方在遺體衣服中取得身分證，經檢察官進一步相驗後證實死者為樂天集團副會長李仁源，判定上吊致死，現場沒有發現打鬥痕跡。

家屬哀痛表示，前晚九至十點李仁源表示將外出運動後，一直未歸。警方在現場附近發現李的座車，車內找到遺書，將進一步分析以查明自殺動機。韓聯社報導，李仁源在遺書裡陳述對樂天和辛東彬的忠誠、否認設立行賄基金，且向集團員工、家人表達歉意。

逃漏稅、爭產 醜聞不斷

李仁源於一九七三年進入樂天集團，二○一一年成為樂天集團政策本部長，致力輔佐辛東彬，協助管理集團旗下九十三家公司，且長期擔任南韓第二大的樂天百貨公司執行長。

樂天集團近來深陷賄賂、逃漏稅數億美元醜聞，遭到南韓政府調查；檢察官六月搜索樂天十五家子公司辦公室，多名高層主管遭到傳喚，樂天酒店中止首次上市（ＩＰＯ）計畫。

辛格浩之女辛英子（音譯）七月因涉背信與挪用公款遭到逮捕。去年，樂天集團第二代爆發領導權之爭，李仁源協助弟弟辛東彬擊退哥哥辛東柱，登上會長寶座。

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  • 李仁源（右）致力襄助會長辛東彬（左）管理集團旗下事業。（美聯社）

    李仁源（右）致力襄助會長辛東彬（左）管理集團旗下事業。（美聯社）

  • 南韓第五大企業樂天集團副會長李仁源昨被發現自殺身亡。（路透）

    南韓第五大企業樂天集團副會長李仁源昨被發現自殺身亡。（路透）

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