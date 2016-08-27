樂天集團副會長 涉賄傳喚前自縊
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕南韓第五大財閥樂天集團（Lotte Group）副會長李仁源週五清晨在接受檢方傳喚前，被發現在首爾近郊京畿道楊平郡林蔭步道旁大樹上吊自殺，附近的座車上留有長達四頁遺書，李遺書中強調對樂天忠誠、樂天不存在小金庫問題。
4頁遺書 否認設行賄基金
李仁源（六十九歲）為樂天集團第二把交椅，他和前天被檢方傳喚的政策本部營運室長黃珏圭被視為會長辛東彬的左右手，是樂天創辦人辛格浩家族外最高階行政主管。
樂天官方聲明指出，李仁源一生奉獻給樂天、致力為集團打穩基礎，對他的死訊感到難以置信；李負責督導集團整體管理和核心業務，能「精確掌握」辛格浩和辛東彬父子想法、扮演不同事業溝通橋樑。
李仁源涉及瀆職和貪污，正被南韓檢方刑事調查，原定昨上午九點半接受首爾檢察官傳喚，不料清晨約七點十分警方就接獲京畿道楊平郡居民報案，指步行街林蔭樹下發現年約六十幾歲的一名男性屍體。警方在遺體衣服中取得身分證，經檢察官進一步相驗後證實死者為樂天集團副會長李仁源，判定上吊致死，現場沒有發現打鬥痕跡。
家屬哀痛表示，前晚九至十點李仁源表示將外出運動後，一直未歸。警方在現場附近發現李的座車，車內找到遺書，將進一步分析以查明自殺動機。韓聯社報導，李仁源在遺書裡陳述對樂天和辛東彬的忠誠、否認設立行賄基金，且向集團員工、家人表達歉意。
逃漏稅、爭產 醜聞不斷
李仁源於一九七三年進入樂天集團，二○一一年成為樂天集團政策本部長，致力輔佐辛東彬，協助管理集團旗下九十三家公司，且長期擔任南韓第二大的樂天百貨公司執行長。
樂天集團近來深陷賄賂、逃漏稅數億美元醜聞，遭到南韓政府調查；檢察官六月搜索樂天十五家子公司辦公室，多名高層主管遭到傳喚，樂天酒店中止首次上市（ＩＰＯ）計畫。
辛格浩之女辛英子（音譯）七月因涉背信與挪用公款遭到逮捕。去年，樂天集團第二代爆發領導權之爭，李仁源協助弟弟辛東彬擊退哥哥辛東柱，登上會長寶座。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 周美青是「兆豐門神」？ 金溥聰：憑空虛構
- 獨家》雪隧10年牆面滿佈裂縫 通勤民眾心驚驚
- 生活可樂罐 收服愛抱怨的男友
- 侯佩岑馭膚有術 迅速有效
- 助扛家務7歲妹 捐款、物資夠用
- 台灣智庫民調：執政100天 蔡英文滿意度48.5%
- 北門郵局蓋雙塔 2千員工問怎安置
- 目睹車禍發大願 5年擦8萬面反光鏡
- 高市大樓垃圾費聯合漲 議員批違法
- 土耳其第3座博斯普魯斯大橋啟用
- 兆豐銀紐行查帳報告 董事罵到快下班
- 馬朝顧問推馬爭和平獎 馬辦潑冷水︰此事不合宜
- 微小說 不存在的青蛙
- 毒蟲填單求救 銀行員智逮藥頭
- 經典賽賽程出爐 明年3月道奇球場爭世界一
- 維珍老闆布蘭森騎單車出意外 鼻青臉腫
- 打傷急診護理師 一家5口被訴
- LPGA加拿大女子公開賽》第一回合遇雷雨 崔琦拉暫居首
- 優化公車站體 明年開放認養
- 6旬「阿水伯」撿回收 拉拔5孫長大
- 三義人攜手 彩繪景點再添一處
- 寶可夢化身美味漢堡
- 私人驚悚劇 那個生物
- 嚴泰雄斥性侵誣告 重擊孕妻身心
- 夜摸小堂妹胸部 被判刑1年
- 《從山難國賠看登山安全系列報導五之五 》登山不逞強 教育要扎根
- 第二場聯合婚禮 浪漫英國風 邀約66對新人
- 教頭還要喬 棒協提3人選 中職盼制度化
- 《焦點評論》環保意識
- 台北青少年桌球公開賽》誠正國中雙刀 床頭吵床尾和
- 亞泥要在關西復礦炸山 環團憂毀掉台三線
- 三花TPGA錦標賽》詹世昌躍居第一 許智傑首進領先群
- 土資場欲重回四分溪 地主與居民爆衝突
- 電子嬰兒嚇不倒 西澳青少女懷孕率反增
- 手傷動刀 小曹本季報銷
- 病父住院他攔護士 撕褲掐脖性侵
- 八點檔？ 竹崎鄉長開庭自爆偷吃
- 修女癱坐路旁 成義國強震代表照
- 20瓶飲料限5秒結帳 無理婦激怒店員
- 王建民對決歐提茲? 今日重要賽事預告
標題：樂天集團副會長 涉賄傳喚前自縊
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email