深港通 可望11月中旬提前啟動
2016-08-26
〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國國務院宣布正式啟動深港通後，多個中國媒體引述深圳證券交易所消息來源指出，深交所與中國結算深圳分公司聯合發文，要求券商做好相關技術和業務準備，代表深港通啟動時間可望提前，預估有機會落在11月中旬至12月間。
自8月16日中國國務院宣布啟動深港通訊息後，當日晚間中國證監會發表的聲明指出，包括系統測試及市場講解等，深港通需要4個月準備時間，正式實施時間將另行公告。
中國媒體報導，22日深交所與中國結算深圳分公司已經發布「關於啟動深港通相關準備工作的通知」給券商，文件中給出進度安排表，要求各單位在今年9月底前，完成技術開發等準備工作，並達到可測試的程度。
由於該文件中特別寫到，「11月上旬完成各項準備工作，達到可開通深港通業務的要求」，因此外界揣測，相較先前預期的12月，深港通可望提早在11月上路；此訊息並未刺激兩地股市漲幅，週四香港恆生指數小跌0.03%、至22,813.69點，深圳證交所成分股指數（深證成指）則收在10,679.15點，跌幅達0.76%。
此訊息燃起市場對深圳香港兩地股市提早互連互通的期待，文件中也寫到，深交所將在中國證監會的統一部屬署之下，與聯交所、中國結算等單位，全力推進各項準備工作。
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