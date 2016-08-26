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追討蘋果、星巴克大咖稅款 美嗆歐盟越權

2016-08-26

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國財政部罕見砲轟歐盟執委會對蘋果（Apple）等跨國企業的避稅調查，指控其單邊主義和逾越權限，已成為「超國家稅務機關」，威脅到國際租稅改革協議；美國在歐盟9月公布對蘋果裁決前夕擴大施壓，力阻歐盟不要追討數十億歐元稅款，否則美方可能會有所因應。

不成比例以美企為目標

美國財政部重申，歐盟相關調查「不成比例」地以美國企業為目標，將使華府當局無法執行原本計畫向有關公司課徵的海外收入稅款。

美國財政部副助理部長史泰克聲明指出，歐盟執委會相關調查、追討稅款不僅對美國企業影響重大，對美國民眾也產生很大影響；若歐盟執委會強迫這些跨國公司和解，最後支付稅款的可能是「美國納稅人」。

不過，歐盟執委會發言人回應說，打擊避稅措施並未存在對美國企業的偏見，對歐洲企業也一視同仁，已多次和美方溝通，並提供必要的澄清。歐盟對蘋果在愛爾蘭獲得特別稅負待遇的調查，預計在下月公布。

公布白皮書施壓歐盟

美國財政部24日公布白皮書，指歐盟執委會以部分成員國提供蘋果、亞馬遜（Amazon）、星巴克（Starbucks）、飛雅特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler）優惠稅負待遇為由展開調查，是「破壞國際租稅體系」 。歐盟主管競爭事務的執委維斯塔哲已指示荷蘭、盧森堡政府，應該向星巴克、飛雅特克萊斯勒各討回約2億至3億歐元稅款。

白皮書指控，歐盟執委會競爭總署上述轉變似乎擴張了原有角色，「超越競爭和國家援助法律的執法範圍」，成為審查成員國有關公司稅決定的「超國家稅務機關」。

白皮書說，歐盟執委會的做法設立了不可取的先例，恐導致其他國家稅務機關從美國和歐洲企業中，課以「大額、懲罰性的回溯性稅款」；一旦歐盟當前做法繼續，美國財政部將繼續考慮可能的因應。

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  • 美國財政部罕見砲轟歐盟執委會對蘋果（Apple）等跨國企業的避稅調查。（路透）

    美國財政部罕見砲轟歐盟執委會對蘋果（Apple）等跨國企業的避稅調查。（路透）

  • 全球重要股市行情（08/25）

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相關關鍵字： 亞馬遜 單邊主義 星巴克 歐盟 美國財政部 蘋果 逾越權限 避稅調查 飛雅特克萊斯勒汽車
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