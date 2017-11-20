砸848億元 勞動基金前進海外投資

2017-11-20 20:14

〔記者廖千瑩／台北報導〕勞動基金將啟動近年最大手筆海外投資。勞動基金運用局今天正式上網公告勞動基金明年第一次國外委外投資招標作業，主要針對絕對報酬股票型委任，由勞退新舊制基金及國保等三大基金共同委外投資28億美元（約合新台幣848億元），預計明年上半年可完成選任作業。

勞動基金運用局今天說，此案今天將採取聯合招標方式，將選出五家資產管理公司，預計明年上半年前一定要完成選任作業。所謂的絕對報酬股票型委任，即不追蹤特定指數，契約5年期間平均報酬率須達6.2%。