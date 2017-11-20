不畏低溫拉抬新車出廠 辣妹寒風細雨中秀熱舞

福特六和汽車45週年暨新車出廠發表會，穿著清涼show girls不畏風寒賣力熱舞。（記者李容萍攝）

2017-11-20 19:16

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市中壢區的福特六和總廠今天舉行福特六和汽車45週年暨新車發表會，受東北季風影響，全台各地氣溫驟降，創下入秋以來最低溫，6名穿著清涼的show girls不畏低溫，在寒風細雨中賣力為新車款出廠熱舞助陣，盼新車在台灣銷售業績一路長紅。

桃園市長鄭文燦出席活動表示，桃園發展很快，是年輕人最多的城市，鼓勵年輕人購買桃園本地出產的汽車，他提到，福特六和汽車是在1972年在桃園建廠，轉眼已經45年，一路走來，和桃園一起發展，成為台灣汽車工業的重鎮。福特六和一直是最好的企業公民，在照顧員工、友善環境、地方溝通、智慧製造等方面都走在前面，創造非常多的工作機會和國家稅收。

包括福特汽車公司亞太區總裁Peter Fleet、福特六和總裁朱忠園、董事長許智樂、福特六和協力會會長奚志雄等人都出席新車出廠典禮。

朱忠園提到，福特六和在未來5年將投入超過40億元擴增台灣生產線，讓台灣擁有與全球Ford一致的高品質、高彈性、智慧化的製造能力，並完成包括塗裝、車身、裝配、物流等製造工藝提升計劃。