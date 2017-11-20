獨家》爭扶養費 前妻逆襲法拍高國華、陳子璇「愛巢」

補救名師高國華與「喇舌新歡」陳子璇位於北市金山南路上的「愛巢，遭」昔日「前妻」蔡育璇日前以「給付扶養費」為理由，向法院申請法拍。（翻攝自Google）

2017-11-20 13:32

〔記者徐義平／台北報導〕補教名師高國華的「補教人生」演出番外篇，「前妻」蔡育璇日前以「給付扶養費」為理由，向法院申請法拍高國華與「喇舌新歡」陳子璇位於北市金山南路上的「愛巢」，底價1.29億元，預計12月8日執行第一次法拍。

昔日補救名師高國華的「補教人生」似乎尚未結束，甚至上演加碼篇章。多年前，高國華揮別「舊人」蔡育璇，選擇擁抱「喇舌新歡」陳子璇後，兩人新婚登記後入住北市金山南路二段透天，不過，根據司法院法拍屋最新公告，日前「舊人」蔡育璇以「給付扶養費」理由向法拍申請法拍該透天3、4樓，也讓剪不斷、理還亂的補教愛情習題再度搬上檯面。

寬頻房訊指出，根據司法拍法拍屋公告，該透天位於北市金山南路二段巷內，外牆高掛「蘭香館」，為地上4層建物，1樓門口貼著「高寓」，出入口均從1樓進出，此次拍賣標的為該建物3、4樓，屬於打通樓層，目前為高華華債務人與母親、配偶陳子璇及子女共同居住，地坪約33.96坪、建坪約 98.54坪。

據悉，高國華遭到法拍的透天是他從小生長的地方，1996年才買下，為了讓母親和家人住的更舒適，花了3千多萬元大規模改裝，當年許多的木質裝潢，2011年4月間，成為他和現任妻子陳子璇的住處。