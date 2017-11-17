股匯雙漲 新台幣升破30.1元

〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金融市場今天上演股、匯雙漲行情，受惠加權指數收復10700點，新台幣匯率亦開高走高，並升破30.1元價位，全日有望改寫近2個月新高。
新台幣中午暫以30.089元兌1美元作收，升值6.9分，台北外匯經紀公司成交量為4.41億美元。
外匯交易員表示，台股表現不錯，先前賣超的外資，資金不但沒有大舉匯出，外商銀行盤初甚至反向拋匯，成為新台幣揚升的重要因素，而進口商眼看升破30.1元，進場逢低搶購美元，導致匯價升幅受到部分壓抑。
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〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金融市場今天上演股、匯雙漲行情，受惠加權指數收復10700點，新台幣匯率亦開高走高，並升破30.1元價位，全日有望改寫近2個月新高。
新台幣中午暫以30.089元兌1美元作收，升值6.9分，台北外匯經紀公司成交量為4.41億美元。
外匯交易員表示，台股表現不錯，先前賣超的外資，資金不但沒有大舉匯出，外商銀行盤初甚至反向拋匯，成為新台幣揚升的重要因素，而進口商眼看升破30.1元，進場逢低搶購美元，導致匯價升幅受到部分壓抑。