眾議院通過川普稅改議案 道瓊大漲187點

受到零售商沃爾瑪（Wal-Mart）和網路設備生產商思科（Cisco Systems）股價走高，以及共和黨的稅改計畫在眾議院通過影響，美國股市16日收盤大幅上漲。（法新社）

2017-11-17 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕受到零售商沃爾瑪（Wal-Mart）和網路設備生產商思科（Cisco Systems）股價走高，以及共和黨的稅改計畫在眾議院通過影響，美國股市16日收盤大幅上漲，3大指數收高，道瓊工業指數大漲187點，那斯達克指數也上漲逾1%。

綜合媒體報導，沃爾瑪和思科所公布的財報強勁，沃爾瑪收漲10.9%、思科上揚5.2%。美國眾議院通過共和黨的稅改議案，將遞交給參議院表決，為川普稅改計畫邁出關鍵一步，預計有助於提振股市。分析師指出，共和黨的稅改議案還未成定局，現在只算是通過眾議院的最低障礙，未來要讓參議院通過眾議院的稅改版本，才是真正的挑戰。

今日每股收盤，道瓊工業指數上漲187.08點，或0.8%，報23458.36點。

標準普爾500指數上漲21.02點，或0.82%，報2585.64點。

那斯達克指數上漲87.08點，或1.3%，報6793.29點。

費城半導體指數上漲19.91點或1.54%，報1313.11。