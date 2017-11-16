慶富案延燒 顧立雄：全面檢討「旋轉門條款」

2017-11-16 20:06

〔記者王孟倫／台北報導〕慶富獵雷艦案引發政治風暴，外界更質疑，公股行庫有所謂「財金幫」、即金管會與財政部退休官員轉任問題；對此，金管會主委顧立雄強調，這種「今天是裁判、明天變球員」，也就是「旋轉門」的問題，必須被全面通盤檢討，未來他絕對不會轉任公股董座。

顧立雄今天上午接受媒體人周玉蔻專訪，下午前往中華電信舉辦的行動支付記者會。對於慶富案後續，顧立雄說，財政部已經撤換公股代表，使得蔡慶年卸下一銀董事長，不過，一銀在貸放過程中，是否有重大相關疏失、有礙健全經營之虞，金管會正在積極調查當中。

由於貸款給慶富的銀行主要為公股機構，其人事任命再度引發關注；顧立雄說，這涉及兩個面向，一個是公股行庫的人事派任及旋轉門的問題，公股基於規定，要報到行政院核定；另一個是財政部、金管會，今天當政府官員、明天改去當董事長或總經理，這部分外界有很多意見與爭議。

其中，我們法規允許，官員退休先到國營事業擔任董監，等了3年，再到民間任職，這樣等於不受限於旋轉門條款，因此，應該被通盤檢討。

此外，顧立雄也強調，本國銀行共有38家，公股行庫家數是多了一點，但不會強硬推公民併、公公併等金融併購，更沒有3次金改的問題，將營造友善環境、鼓勵業者合意併購，沒有訂定目標時間表。