台灣航太工業展開展 中科院首次展出高級教練機

台灣航太工業展今日開展，國家中山科學研院還首次展出高級教練機。（記者蘇金鳳攝）

2017-11-16 19:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2017台灣航太工業展今日在烏日中山路的台中國際展覽館展出，台灣航太展有200個攤位，其中國家中山科學研究院還首次展出高級教練機模型。

「台灣航太工業暨A.I.M與智慧製造展」即日起至19日在台中國際展覽館展出，表辦單位特別整合航太工業上、中、下游及周邊業者，完整展現產業供應鏈，分為4大展覽專區，包括「航太主題區」、「航太精密配件暨五金區」、「航太智慧機械設備區」、「電動車專區」。

其中國家中山科學研究院首次展出高級教練機、空用模擬器及無人機。據IHS Market報告預估，2025年無人機年產值將超過820億美元，潛力無窮，中科院期望未來將走向軍民通用科技，與民眾生活相關結合的方向發展。

經濟部工業局主秘陳佩利表示，去年航太產值1000億元，每年成長8%，經濟部每年平均投資50億元在航太產業，航太產業的商機無限。

主辦單位表示，根據統計，航空業龍頭的波音及空中巴士發表未來20年客機需求近7萬架、未來10年商用引擎共需12萬具，合計總市值高達11.82兆美元，約台幣354.6兆元，面對如此龐大的商機，台灣廠商當然不能缺席。