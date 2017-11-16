台股盤前》短期內由空翻多不易 加權股價指數恐有下探風險

昨日適逢台股期貨月合約結算，但外資心態已趨保守，台積電、鴻海等蘋概股價格表現疲弱，導致結算當日繼續下跌56.53點。（資料照）

2017-11-16 08:47

〔即時新聞／綜合報導〕昨日適逢台股期貨月合約結算，但外資心態已趨保守，台積電、鴻海等蘋概股價格表現疲弱，導致結算當日繼續下跌56.53點，加權股價指數收在10630.65點，集中市場成交量為1267.21億元。

集中市場三大法人賣超高達151.4億元，其中外資及陸資擴大賣超額度，共賣超137.35億元，投信買超3.16億元，自營商賣超17.21億元。外資在期貨市場也是持續偏空，結算後台股期貨多單未平倉量較前一交易日再減少6,017口，累計多單持倉量已下滑至38,395口，係近期最低水準。

昨日外資擴大在現貨市場的賣超，其期貨多單未平倉量創近期新低，外資偏空態勢已成形，短期之內要立即由空翻多恐不容易，加權股價指數恐有繼續下探的風險，持有期貨多單的交易人要設好停損，若台股期貨能持續三日不破波段低點，方可視為跌勢暫告一段落。

今日觀察重點：

台股在Q3財報公布在即，買盤觀望之下，指數上漲3.26點，而以10687.18點作收，成交量1242.02億元，呈現量縮價漲，量略高於20日均量1239.11億，短線量能未大幅退場，預期指數再拉回空間不大。

MSCI周二凌晨公布最新半年度成分股調整及最新一季權重調整，其中台股於此次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由11.71%上調至11.79%，調升幅度為0.08%，「MSCI亞洲除日本指數」權重由13.54%上調至13.60%，調升幅度為0.06%，在「MSCI全球市場指數」權重由1.37%上調至1.39%，調升幅度為0.02%。其中全球標準指數（MSCI Standard Indexes）中，台股有五檔入列，四檔被移除。入列的五檔股票為：亞德客-KY、旺宏、穩懋、華邦電、國巨。被移除的四檔股票為：美利達、台肥、創見資訊、裕隆汽車。

金融股因市場預期美國可能在12月升息，對金融業者利差有利，使得買盤漸流向於此，其中又以獲利明顯成長的保險業買盤最強。

近日生技股買盤再起，其中以保健食品最強，包括有8436大江、4120友華、8279生展與6242立康等公司，由於前三季獲利出現亮麗成長，或有機會延續買盤。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供