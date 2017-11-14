台股盤中》MSCI調升權重 開高走弱11時過後跌勢加大

台股開高走弱，11點過後跌勢加大。（圖擷取自YAHOO股市）

2017-11-14 11:48

〔記者李靚慧／台北報導〕台股今日雖有MSCI調升台股權重的利多，但開高後仍走弱，大盤力撐平盤之上，但11時過後跌勢有加大跡象，各類股表現方面，以食品、電機、電器、電子、金融、觀光等類股表現相對較佳。

今日台股開高主要受到台積電（2330）、鴻海（2317）等權值股開出紅盤的帶動，表現強勢的金融股中，國泰金（2882）、富邦金（2881）等個股也都紅盤開出。其中將今日下午召開法人說明會的國泰金，雖然10月獲利表現亮眼，但股價開高後仍不敵賣壓，股價由紅翻黑。

但今日盤面上的另一個焦點，則是聯發科（2454），由於高通（Qualcomm）拒絕博通（Broadcom）收購提案，激勵聯發科今天股價強勁，開盤後一度漲至332.5元，漲幅達4.72%，之後雖漲幅縮小，但仍維持在2%以上的幅度。

至於權值獲MSCI調升的旺宏（2337）、華邦電（2344）、亞德客-KY （1590）等個股，今日股價也因此利多而相對強勢。

MSCI指數公布半年度調整，外界原預期台股恐遭調降，卻是再調升台股權重，同時在全球標準指數成分股中增加5檔、剔除4檔，在全球小型指數新增19檔、剔除19檔，該調整預計在11月30日收盤後生效。