最大6.5寸！分析師預測蘋果明年將推3款新機

凱基證券分析師郭明錤指出，蘋果將在明年推出三款新機。圖為iPhone X。（法新社）

2017-11-14 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果新機「iPhone X」才在本月推出，已有分析師針對明年蘋果可能推出的新產品做出預測。凱基證券（KGI Securities）分析師郭明錤表示，蘋果將在明年推出3款新機。

根據《MacRumors》報導，郭明錤所發布的分析報告指出，蘋果將在2018年推出三款新機，為配備OLED螢幕的5.8寸、6.5寸機型與LCD螢幕的6.1寸機型，三款新機皆配備iPhone X的全螢幕設計和TrueDepth相機系統。

分析中提到，5.8寸機型螢幕為每英寸458像素（PPI），代表第二代iPhone X的螢幕可能會繼續有1125×2436的解析度；而6.5寸的機型將有大約480到500像素，而6.1寸機型估計有320到330像素。

郭明錤表示，6.1寸機型將擁有較低解析度的液晶顯示器（LCD），預估在美國起價為649到749美元（約台幣1萬9至2萬3千元），主打低、中端市場，另外兩款機型則沒有預測價格。

至於屆時的產量是否足以應付需求？郭明錤對此覺得樂觀，認為蘋果在iPhone X的生產中得到豐富經驗，2018不會再出現產能不足的問題。