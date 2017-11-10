百聿數碼擬辦現增、砸億元買內湖大樓

百聿數碼擬砸億元擴大後製編制，挹注明年營運成長新動能。營運團隊包括董事長張承宏（左三）、財務長李金德（左四）、技術長林肇封（左五）。（業者提供）

2017-11-10 10:46

〔記者張慧雯／台北報導〕文創股百聿（6622）於昨（9）日董事會通過授權董事長在新台幣1.067億元預算範圍內，洽談購置內湖商用不動產辦公室因應擴充業務需求，同時也通過辦理現金增資案，規劃以每股52元，辦理200萬股增資，將用以充實營運資金。

百聿表示，此次增購原辦公大樓其他樓層，係因公司計畫擴大包括動畫合成特效、專業調光調色、錄音配音及電影後期製作等人員和設備，同時加強百聿在影音後製服務上的一條龍整合能力，藉此滿足百聿在華人影音市場中不斷成長的影音後製業務需求，挹注公司未來營運良好成長動能。

展望未來，百聿看好未來在影音市場業務的成長，持續朝垂直與水平兩大策略同步加強布局。除今年起與電影製作公司「mm2滿滿額娛樂有限公司」合作投資拍攝多部電影，像是剛於9月底上映改編真人真事電影《老師你會不會來》，以及預計明年上映的新片《絕世情歌》等，從後製走到產業前段，透過垂直整合模式強化百聿在既有影音後製業務上的競爭優勢。

此外，百聿與偉憶數位錄音（好萊塢指定錄音室）共同策略合作，近日跨國後製公司如：英國VSI、法國TITRAFILM、倫敦Deluxe皆來台洽談相關合作案，期許成為亞洲的後製合作夥伴，以水平整合的策略加強百聿在全球OTT平台上的多角化業務布局，打造全方位的影視音後製平台，推升百聿未來營運向上成長。