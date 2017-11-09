鮮活果汁-KY前3季每股賺9.26元 已超過去年全年

2017-11-09 19:11

〔記者楊雅民／台北報導〕專業飲品原物料供應商鮮活果汁-KY（1256）公布第三季合併營收9.83億元，稅後淨利1.2億元，EPS4.07元，創下單季歷史新高；累計前三季稅後淨利2.59億元，EPS9.26元，已超過去年全年水準。

鮮活控股董事長黃國晃說，第三季毛利率達31.14％，較第二季增加0.32個百分點，也較去年同期的30.52％增加，創下歷史新高，主要來自於中國廣東廠與天津廠的接單情況良好，規模經濟逐漸發酵。

他說，鮮活前10大客戶占營收比重近36％，客戶已由過去的台商為大宗，調整為以中國新興手搖杯茶飲或餐廳品牌業者為主，中國現有主要手搖杯茶飲或餐廳品牌多是鮮活客戶。

鮮活昆山廠、天津廠與廣州廠現有3座工廠，合計年產能約7萬噸，因應新客戶的成長，鮮活預計分3年投入約2.3億元人民幣擴充產能，預計2019年產能要擴增4萬噸，達年產能11萬噸，擴增約57％。

鮮活控股累計前10月營收為25.77億元，年增10％，在華東地區的市場滲透率逾6成，華南與華北地區的滲透率也接近3成水準，帶動華東地區營收比重高占54.9％、華南地區占25.2％、華北地區占19.9％。

黃國晃指出，第三季是傳統旺季，第四季營運表現不會超過第三季，但鮮活已和日商Minami Sangyo合資成立鮮南食品，明年下半年昆山廠生產線擴充完成後，將開發豆漿、核桃奶和杏仁露等各季飲品，提高淡季營收成長動能。

他認為，鮮活明年營收主要成長動能將來自於華南與華北市場滲透率持續提升，預期明年在中國消費力回溫、新客戶加入與業務拓展下，營運可望維持今年逾兩位數的成長動能。