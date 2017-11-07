郭董敲定2300億大單！ 將賣1條夏普電視產線給蘇寧

鴻海集團董事長郭台銘與蘇寧控股集團董事長張近東確認3年500億人民幣（約新台幣2309億元）的零售合作大單。（資料圖，彭博）

2017-11-07 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海科技集團總裁郭台銘昨（6）晚前往南京，拜訪蘇寧控股集團董事長張近東，雙方當場確認3年500億人民幣（約新台幣2309億元）的零售合作大單，並達成一系列的合作共識，蘇寧將千里傳音、金礦等數據運營産品全面開放給鴻海，而鴻海計劃將訂單排産等産能供應鏈數據向蘇寧全面共享。

據《21世紀經濟報導》報導，張近東帶郭台銘參觀了蘇寧，詳細介紹了蘇寧的智慧零售模式。郭台銘則表示，在智慧零售的新時代，企業間合作必須要打通一條全産業鏈，包辦用戶需求到工廠生産，建立一個全開放系統的合作模式。而兩人交談中提到，三年500億的合作目標僅僅是「保底」，要藉由合作衝擊出更大的市場。

郭台銘與張近東在會面中達成共識，認為新型零供關係的核心在於數據的全面開放，為了盡快實現此目標，蘇寧將在2018年獨家買斷鴻海集團旗下的一條夏普58吋彩色電視生產線，通過數據的連結來探索產業發展的精準定製服務模式。

據《蘋果》報導，蘇寧和鴻海分別是零售商和製造商的龍頭企業，大數據是雙方合作升級的第1步，而人工智慧將會是雙方率先進行突破的領域，整合產業鏈上下游的人機交互技術以及資源優勢，促進彼此在智慧家電、語音控制、物聯網、人機智慧交互等領域的交流合作和技術共享。

報導指出，從雙方合作的內容來看，涉及彩色電視、手機、冰箱、生活電器等一系列的産品項目，將後端生産、前端營銷與終端服務連結。