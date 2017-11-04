對明年景氣樂觀 台壽林欽淼：5+2產業投資不缺席

2017-11-04 21:48

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣人壽總經理林欽淼今日指出，台灣人壽在政府的5+2重點產業投資不會缺席，除了先前已公告投資太陽能電廠星耀能源30%的股權，未來針對綠能、太陽能發電等產業，只要是好的標的，台壽可投入的資金「還很多」。

台灣人壽日前通過投資星耀能源9億元，台灣人壽總經理林欽淼今日指出，台壽過去在綠能、太陽能等產業都有投資，近日董事會亦通過分階段投資星耀能源9億元、約30%的股權。

林欽淼表示，之所以選擇投資星耀能源，是基於太陽能電廠都與政府簽訂電價收購契約，透過評估其營運模式、經營團隊過去的成績，以預估未來的獲利能力，目前評估，未來的投資收益可遠高於5%。

至於國家級投資公司台杉，金管會將開放保險業可以投資私募股權基金「台杉水牛投資公司」特別股，台灣人壽表示，也已著手評估投資的可能性。

林欽淼指出，今年台壽的業績表現亮眼，前10月新契約保費收入已突破1000億元，這是原先設定的全年業績目標，由於看好明年的景氣，台灣人壽將大舉增員2000人，希望包括外勤業務部隊、內勤電銷人員在內，達到萬名業務員的目標，使業績繼續成長。

已連續6年舉辦祖孫三代活動的台灣人壽，今（4）日首度於南港中國信託金融園區廣場，舉辦「2017祖孫三代動起來」園遊會，台灣人壽董事長黃思國首度率領公司高階主管出席，現場參與民眾多達4500名。