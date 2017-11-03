紡織一條龍廠宜進集團首次法說 公司看好未來景氣

2017-11-03 16:39

〔記者陳柔蓁／台北報導〕紡織聚酯原料、加工絲、布料製造一條龍大廠宜進（1457）集團今（3）日舉行聯合法人說明會，這是該集團成立以來首次舉行法說會。集團持續優化獲利結構、獲國際肯定，在第三季已取得特殊火山灰聚酯絲美國37.5TM亞洲獨家代理權，本身的工業用織帶應用擴大到電動車，對於後續營運發展，宜進發言人張恆嘉表示：「今年供應方握有價格主導權，2018年將是美好的一年。」

宜進集團旗下有子公司宏洲（1413）、光明（4420）。目前宜進本身開機率約七成，最受市場矚目的利基型產品是耐酸鹼、高溫的「工業用織帶」，用於航空、運輸設備，現在應用範圍擴及電動車，外銷到美國、日本、法國等14國家，對營收貢獻40％左右。

宜進單一公司上半年營收24.8億，毛利率10％，每股稅後盈餘（EPS）0.09％。宜進第三季打入美國37.5度供應鏈，張恆嘉說，美國37.5TM的特殊火山灰聚酯絲銷售計劃，走向只供給37.5TM認證過的高端品牌。

宜進在2015年由取得宏洲公司40.57％的股份，並取得控制權。宜進介入後，在宏洲的不動產、人員、生產設備等方面調整。目前宏洲有一套聚合設備、21條紡絲設備，去年底多家聚酯絲停產，做聚酯絲的宏洲首先受惠，每個月聚合產能從先前的4000多噸，逐步拉升到現在7000噸，在今年第二季轉虧為盈，宏洲會計經理林勝欽說，出清存貨改善也利於毛利率表現，今年起毛利率表現能穩定。宏洲持續走向差異性產品、技術提升，而宜進特殊火山灰聚酯絲將委由宏洲聚合生產，宏洲今年上半年營收15.78億元，毛利率4％、EPS0.17元。

光明絲織在2013年被宜進入主，光明生產平織布廠、針織布用加工絲。平織布用於新娘禮服，逐漸向上游加工絲發展，由於針織設備對新型加工絲敏感度高，因此光明是先找供應鏈委外製造、做服務，以後收回這些委外單後能慢慢提高自製佔比，將對光明營運有加溫效果。光明上半年營收5.5億元，毛利率11％，EPS0.85元。