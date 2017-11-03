臉辨識專利 居然是賈伯斯遺作！

iPhone X提供臉辨識（Face ID）解鎖功能，經過螢幕上方景深鏡頭，使用者不同角度拍攝後，可輕易將3D臉型設定、解鎖。（記者陳炳宏攝）

2017-11-03 13:23

〔記者陳炳宏／台北報導〕iPhone X今天正式開賣，裡面隱藏著不少黑科技，但回過頭來看，蘋果公司早在蘋果前執行長賈伯斯2011年10月過世前，在2011年3月就申請臉部辨識專利，所以iPhone X算是賈伯斯最後遺作之一。11月1日就開始在亞太電信排隊的朱姓一家四口，認為今天第一時間買到iPhone X，也算向這位用智慧手機改變人們手機使用方式的大師致敬。

被蘋果公司譽為未來手機的iPhone X，光是臉辨識，就有不少獨家專利在裡面，而之所以可以正式推出，主要是相關硬體生態系成熟，才能做到瞬間臉辨識，其中具備仿生神經的智慧晶片，佔舉足輕重的關鍵。

根據科技網站「AppleInsider」在2012年9月20日報導，當時蘋果公司就已經取得美國專利局「移動裝置的臉鎖與解鎖（Locking and unlocking a mobile device using facial recognition）」專利。

在該專利描述中，會想研發臉解鎖技術，主要是當時行動裝置採用的密碼解鎖設定，但設定太複雜，且很多人因為常會因密碼容易忘記，最後取消密碼鎖定功能。

因此蘋果才會設想，創造出一個臉解鎖技術，因為除了雙胞胎臉，是不會有兩人臉近似到無法分辨，但蘋果所設想的臉解鎖功能，不是一個簡單的臉部辨識功能，而是會隨時透過視訊鏡頭掃描多張照片，並辨識是否有已經註冊過的頭像，如果在預設時間內沒比對出來，那手機就繼續維持鎖定模式，不需等到使用者手動關閉。

但獲得臉解鎖專利後，蘋果並未立即在iPhone上採用該技術，反而是在2012年先以3.56億美元（約台幣380億元）併購一家指紋感應器製造商 AuthenTec，並在2013年9月推出的iPhone 5s/5c手機，率先搭載指紋辨識功能，這令人聯想到兩件事，首先，採用密碼以外的鎖定技術，對蘋果而言，是刻不容緩，或許這賈伯斯已經意識到這是動搖國本（公司）的重大問題，這在2015年12月發生的美國南加州恐怖攻擊事件獲得證實，因為當時嫌犯使用iPhone 5c指紋鎖，剛開始美國聯邦調查局第一時間無法解鎖，求助蘋果公司遭婉拒，雖然最後聯邦調查局找到其他方式解鎖，但對蘋果而言，獲得的消費者信心，是金錢買不回來的。

而近年來，由於人工智慧崛起，包括起Google與蘋果公司等多家跨國企業不約而同的開始強調機器學習（人工智慧）（Machine Learning）功能，以往機器學習工作都上傳網路，交由伺服器處理，再把結果回傳智慧機。現在此一趨勢逐漸改變，蘋果公司自iPhone 7搭載FPGA晶片，就能能進行部份機器學習功能，iPhone X所採用的A11晶片，更強調具備仿生神經網路引擎能加強機器學習功能，這在臉辨識應用上面，即使隨著人臉老化或其他原因改變容貌，也能立即辨識出來。

不過臨門一腳應該是搭載雙鏡頭的出現，在iPhone 7 Plus上，僅看到人像模式的淺景深效果，但到了iPhone X，透過測繪點投射器、紅外線鏡頭、泛光照明器組成的TrueDepth 相機系統，可以形成面孔的數學模型，進行比對。

另一件會讓人聯想到的事，2011年申請專利，2012年通過，但直到2017年9月iPhone X才用上，這背後隱含的意義，是一場專利佈局大戰，因為申請專利後每年還得繳年費才能維持專利有效，而且國內與其他國家年費也不相同，雖然對大公司而言，費用並不算多，但如果多項專利、多年下來也是一筆不小費用，如何申請專利才能保有競爭優勢，已經是一門專業學問，而非僅看申請後有沒有立即應用獲利。