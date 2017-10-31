與高通合作暫停 李世光：已啟動替代方案

2017-10-31 18:55

〔記者黃佩君／台北報導〕公平會對晶片大廠高通（Qualcomm）裁罰234億，高通目前也暫停與工研院的5G小型基地台合作，工研院董事長李世光今天指出，重視與高通的合作不僅是在產值，而是技術面，對台灣下一波產業轉型來講是很重要的。不過他也表示，對高通暫停合作，台灣沒有悲觀的權力，目前也已在與聯發科等廠商合作尋找替代方案，但他也承認要花時間另尋方案，「短期內影響一定是有」。

在公平會裁罰高通後，目前工研院與高通在5G小型基地台的合作會議已暫停近一個月。李世光今天證實仍在暫停階段，但強調不應該悲觀，目前仍在努力持續溝通。

李世光說，在小基站（Micro cell）方面的合作，在技術上對台灣產業轉型是很重要的。他分析，在台灣產業過去的發展史中，2G、3G階段從來沒真正進入局端（base station）研究，雖然小基站也不是真正的局端，只是其中一步，「但我們從來沒踏進去過」，與高通合作是一個方向。

而對與高通合作若破局，是否會對台灣產業有影響及「最壞打算」，李世光也說，高通很重要，因其有很多標準，是國際強勢產業；對台灣而言，「沒什麼悲觀權利」。但他也說，目前與高通合作已經停擺，何時重啟仍無法評估，工研院也已經啟動其他因應措施，與包括聯發科等廠商合作。