三星高層地震！ 2資深重臣申宗均、尹富根下台

星高層又傳人事異動！三星電子今宣布資深重臣共同執行長兼行動通訊事業總裁申宗均、消費電子事業總裁尹富根將下台。（法新社）

2017-10-31 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕三星高層又傳人事異動！三星電子今宣布資深重臣共同執行長兼行動通訊事業總裁（J.K. Shin）、消費電子事業總裁尹富根（Yoon Boo-keun）將卸除職務。

三星電子會長李健熙長期住院療養，他的兒子李在鎔也因醜聞而遭監禁，等同實質領導人的三星副會長兼共同執行長「晶片先生」權五鉉又宣布明年3月任滿後將淡出經營，對三星集團來說，盡快選出下一任接班人恐是目前的當務之急，不過被視為接班人之一的共同執行長兼行動通訊事業總裁申宗均及消費電子事業總裁尹富根卻雙雙被解除職務。

三星電子同步宣布 三大事業群主管人事

三星電子今宣布三大事業群主管人事安排，除了申宗均及尹富根下台外，半導體事業總裁金奇南（Kim Ki-nam）擔任零組件事業主管，高東真（Koh Dong-jin）負責IT和行動通訊事業，金玄石（Kim Hyun-suk）擔任消費電子部門新主管，現任財務長李尚勳（Lee Sang Hoon）將辭去該職務，並獲推薦擔任會長。

《彭博》日前曾列出6名有機會成為三星接班人的人選，除了三星會長李健熙的長女李富真外，包括共同執行長申宗鈞（61歲）和尹富根（64歲）、半導體事業總裁金奇南（59歲）、金奇南手下資深工程師金喬永（55歲）及醫療器材事業負責人全東守（59歲）。