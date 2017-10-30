台積電當關不敵中小型股殺盤 台股創高後僅漲47點

台積電（2330）一夫當關，開盤一度大漲5元，創245元歷史新天價，帶動台股一度站上10842點，漲逾130點，再創27年來新高，不過漲多股獲利賣壓出籠，加上尾盤摩台結算，外資並未拉高，終場加權股價指數僅上漲47.76點，收在10756.87點。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-10-30 14:01

〔記者陳永吉／台北報導〕由於上週五美國科技股收盤大漲，加上蘋果iPhone X手機全球各大城市預購熱烈，激勵今天台灣蘋概股同步強漲，台積電（2330）一夫當關，開盤一度大漲5元，創245元歷史新天價，帶動台股一度站上10842點，漲逾130點，再創27年來新高，不過漲多股獲利賣壓出籠，加上尾盤摩台結算，外資並未拉高，終場加權股價指數僅上漲47.76點，收在10756.87點，成交值1222億元。

今天電子股為盤面主角，成交比重一度超過8成，除了台積電之外，蘋概股的大立光（3008）、鴻海（2317）早盤漲幅也超過3%，因此在三大蘋概股帶動下，半導體股、光電股、其他電子股漲幅皆超過1%。

不過大型權值股雖然持續穩盤，但部分中小型股卻出現較大賣壓。9月單月獲利傳佳音的蘋概股--康控（4943）攻上漲停，不過隨即獲利了結賣壓出籠，接近午盤時股價卻翻黑，終場成交量也放大至6千張以上。

此外，漲幅已高的旺宏（2337），今天賣壓也相對沈重，跌幅逾3%；銅箔股—金居（8358）則傳出9月獲利不如預期，加上銅箔供需現「反轉」壓力，金居保守看第4季及明年，因此不僅金居，銅箔基板廠--台光電（2383）、台燿（6274）都一度跌停。

法人表示，目前全球股市在經濟仍正向循環下，還沒有向下反轉的疑慮，不過短線漲幅高的個股，若出現爆量收長黑，仍須先停利出場，短打強勢股是較佳的策略。