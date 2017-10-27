高通投資恐生變 亞洲矽谷：不放棄任何溝通機會

2017-10-27 11:02

〔記者黃佩君／台北報導〕高通遭公平會裁罰後與工研院5G合作喊停，接下來可能影響到對亞洲矽谷投資，經濟部次長兼亞洲矽谷執行長龔明鑫今表示，還是以跟高通持續合作為最重要的目標，不放棄任何溝通機會。對是否有最壞打算，龔明鑫也強調，「不能沒有辦法，一定要努力」，接下來也會說服高通與台合作「是雙贏的」。

對工研院與高通合作喊停，甚至可能影響高通對亞洲矽谷投資，龔明鑫今表示，站在經濟部立場會繼續努力溝通。龔明鑫說，希望未來雙方在5G的合作可以持續，高通在台灣的實驗室也可以持續營運，以及高通與台灣一些企業的合作，也希望可以如期進行，經濟部將不放棄任何溝通的機會。

而對公平會立場強硬，經濟部是否已沙盤推演最壞打算，龔明鑫則說，高通在通訊領域或者未來物聯網領域，都是台灣相當重要的合作夥伴，經濟部還是以跟高通持續合作為最重要的目標。而對外界認為恐對亞洲矽谷產生影響，龔則篤定表示「不能沒有辦法，一定要努力」。

而前外資分析師陸行之曾對經濟部立場提出意見，強調工研院與高通合作的只是小型基地台，為了這方面的合作就放手不對高通開罰，「合作案暫停並不會讓天塌下來」。

龔明鑫則回應，對於高通要不要裁罰這件事情，經濟部是尊重的，因各方有不同的解讀跟看法，包括公平會有他的立場，學者專家跟企業界也有很多想法。但他也強調，站在產業立場，後續還是希望高通跟台灣企業及產業繼續合作發展，他也會希望能說服高通，與台灣政府及產業合作，基本上對雙方來講都是雙贏的，就產業發展而言也是經濟部努力的方向。

由於公平會本週在立法院表達強硬立場，外界關心經濟部是否有機會與公平會再接觸溝通。龔明鑫則表示，這部分目前沒有規劃，而以司法程序上來講，經濟部還是在一個比較被動的立場。不過他也強調，產業合作方面是可以努力的，所以儘量往這個方向來溝通。