房市買氣回溫 不動產仲介銷售額緩步回升

今年不單買賣移轉棟數回溫，連不動產仲介業的銷售額也出現緩步回升，根據財政部統計資料，7、8月不動產仲介銷售金額為72.2億元，相較去年同期增加約13%，延續上半年銷售額回溫現象。（記者徐義平攝）

2017-10-26 16:23

〔記者徐義平／台北報導〕今年不單買賣移轉棟數回溫，連不動產仲介業的銷售額也出現緩步回升，根據財政部統計資料，7、8月不動產仲介銷售金額為72.2億元，相較去年同期增加約13%，延續上半年銷售額回溫現象。

若進一步細分區域，北部地區則以台北市回溫程度較明顯，7、8月銷售額約22.5億元，相較去年同期19億元，增加3.5億元，增幅約18.42%；南部地區則以台南市回溫較明顯，7、8月銷售額約3.7億元，相較去年同期2.9億元，增加0.8億元，增幅約27.58%，高雄市增幅約19.23%。

7、8月仲介銷售額 北市 台南回溫較明顯

信義房屋不動產企研專業經理曾敬德表示，從買賣移轉棟數、實價揭露的數量到不動產仲介業的營收，這3項交易量能的指標來看，可以確認這波房市修正量能底部出現在2016年，由於房市累計至今年已經有段修正幅度，房市政策也聚焦在都更、社會住宅與租賃政策的推動，政策的不確定性消除後，民眾的購屋信心也從底部緩和回溫，因此今年房市交易狀況明顯優於去年。

以六都的表現來看，不動產仲介業銷售額規模最大的還是台北市，新北市則是銷售額規模排名第二。曾敬德表示，房市從高檔修正，已經轉為以自住當道的交易結構，房市的交易價量表現已經有觸底回穩的跡象，不過買方普遍並不認為房價有反轉上漲的動能，同時對於房價敏感的投資買盤也未見蹤跡，判斷交易量與房價應該還是呈現落底後的反彈整理。