響應能源政策 立院鎮江會館屋頂種電！

立法院鎮江會館屋頂種電，院長蘇嘉全親自到場主持開幕儀式。（記者張慧雯攝）

2017-10-26 10:09

〔記者張慧雯／台北報導〕為響應政府推展非核家園政策，並推動再生能源產業發展，立法院院長蘇嘉全今（26日）宣布出租鎮江會館屋頂（545平方公尺），供設置太陽光電發電系統20年，經公開招標委由雲豹能源子公司京承能源承攬建置。

雲豹能源董事長張建偉表示，此太陽光電發電系統裝置量為99kW，預計每年發電量為10萬度，減碳53公噸，相當於種植2944顆樹，等於半座大安森林公園減碳量；若以每戶每年使用3600度電量計算，可提供28戶家戶一年使用。

蘇嘉全表示，鎮江會館屋頂架設太陽光電發電系統，除了落實綠能政策，並可減少鎮江會館屋頂曝曬、節省空調用電，為有效執行節能減碳措施之具體示範，成為綠能國會之重要指標。

雲豹能源執行長譚宇軒指出，此次立法院太陽光電系統建置案為產官聯手合作，京承能源母公司雲豹能源科技為國內太陽能電廠專業投資商，持有案場分布於全台各地，團隊將發揮「一站式整合」優勢，配合立法院需求條件，善用上下游資源整合，確實掌握每個環節，並有效達成任務，讓綠能國會作為台灣再生能源政策的示範案場。